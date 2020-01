“Para mí es un honor estar aquí representando a Talamanca, a las mujeres indígenas, porque las mujeres tenemos un gran corazón y las indígenas y en Baja Tamanca también sabemos hacer fútbol. A mí me llamaron y me dijeron que si podía venir y que salíamos a las 3 a. m., en sí no sabía a lo que venía, pero me siento contentísima por toda la experiencia”, comentó.