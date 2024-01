Francisco ‘Paco’ Palencia no confirma ni descarta a Giancarlo González contra Alajuelense

Giancarlo Pipo González nunca vistió una camisa que no fuera la de Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol nacional. Este viernes podría ser la primera vez que lo haga y sería nada más ni nada menos que contra la Liga.

El defensor tiene una semana de entrenarse con Sporting, club en el que se sintió valorado, porque mientras que los rojinegros le propusieron renovarlo por seis meses, el cuadro albinegro aceptó ficharlo de una vez por un año.

Alajuelense y Sporting abrirán el Torneo de Clausura 2024 este viernes, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional, de modo que el fútbol y el destino se encargaron de poner muy pronto frente a frente a la Liga y a Pipo, ahora como rivales.

El técnico de Sporting, Francisco ‘Paco’ Palencia, dijo sentirse muy complacido por tener dentro de su equipo a un jugador que está bien físicamente, que tiene experiencia europea, todo un recorrido en Selección Nacional y fue parte durante mucho tiempo de un equipo grande en el país.

“El que ponga todo eso al servicio de Sporting, porque fueron las palabras de él, a nosotros nos pone muy contentos que gente como él llegue aquí, con todas sus características y experiencia, como los otros cinco refuerzos”, mencionó Francisco Palencia.

Por lo que lo ha tratado, el mexicano aseguró que el defensor es un gran ser humano y que eso es lo primero que busca Sporting.

“En estos días que ha estado entrenando con nosotros, entiende muy bien la idea de juego, se ha adaptado muy bien y le gusta. El estilo de juego de Sporting de tener la pelota, de la posesión, de tener las líneas juntas, de buscar el área rival incansablemente, eso también hizo que viniera a Sporting porque aquí se adaptará muy bien al estilo de juego”.

Ante la pregunta puntual de si Pipo jugará o no este viernes contra la Liga, Palencia no dio una respuesta concreta. Lo que adelantó es que los únicos que no tienen posibilidades son Nextaly Rodríguez y Yostin Salinas, porque los operaron.

“Todos los demás tienen oportunidad, todos los demás están entrenando, él es una persona muy profesional y en el parón estuvo entrenando lo que le mandaron a hacer los preparadores físicas. Estamos bien, todos están entrenando bien”, citó el técnico de Sporting.

Paco Palencia no conoce la derrota contra Alajuelense. En el torneo pasado, el mexicano cosechó un empate y un triunfo contra los rojinegros de Andrés Carevic.

“Eso es parte del pasado, yo creo que eso es historia, eso ya no juega y viene un partido diferente. Ellos tienen sus refuerzos, nosotros los nuestros y ahora estamos jugando un fútbol que ya tenemos instalado y nuestro mejor refuerzo ha sido la temporada pasada”.

Confesó que tiene mucha expectativa con lo que pueda hacer Sporting en este Clausura 2024, porque sus hombres ya tienen muy claro a lo que juegan y que los seis futbolistas que llegaron se adaptaron muy rápido a eso.

“Tener este partido contra la Liga a nosotros nos pone muy felices, porque inmediatamente te pone con una tensión alta, con intensidad en el torneo desde el primer partido y ahora hay que competir, porque cada partido es lo que nos va a mostrar hasta dónde queremos llegar”.

Además, emitió una crítica por el trajín de partidos que tendrán los equipos en este arranque del Clausura 2024.

“Jugar seis partidos en las primeras dos semanas con un paro de semanas de pretemporada me parece que no es lo adecuado, pero me parece que estamos todos en las mismas circunstancias y nosotros tenemos plantel como para ir rotando y dando un buen espectáculo en todos los partidos”, expresó Palencia.

Para el partido entre la Liga y Sporting, las entradas pueden adquirirse en boleterialaliga.com, pero este viernes, a partir de las 3:30 p. m. también podrán comprarse en las boleterías del Estadio Nacional.

Los precios son ¢4.000 sol norte, ¢5.000 primer piso este, ¢6.000 primer piso oeste y ¢8.000 segundo piso oeste.