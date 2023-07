Francisco ‘Paco’ Palencia logra su primer triunfo en el fútbol nacional con Sporting

Francisco Paco Palencia y todos los integrantes de Sporting FC tienen motivos para sonreír, porque consiguieron sus primeros tres puntos en el Apertura 2023.

Lo hicieron ante San Carlos, por 1 a 0, con un gol que se gestó en una acción colectiva que nació de un envío de Luis Donaldo Hernández y que culminó con acierto, cuando Paulo Rodríguez Santamaría venció a Jason Vega.

Pero no solo él fue figura en este partido entre albinegros y norteños. El arquero Leonardo Quirós, de 19 años, le tapó un lanzamiento de penal a Jonathan McDonald en el minuto 79.

Fue un juego que tuvo buenas intenciones, en el que los integrantes de San Carlos se molestaron porque Hugo Cruz no pitó una mano de Yostin Salinas en el primer tiempo.

En otra de las jugadas destacadas, Joaquín Aguirre estrelló el balón en el palo.

“Sabíamos que iba a ser un partido así, que ellos intentarían salir jugando. Los presionamos sabiendo que solo tenían un punta y se define en una jugada enredada de nosotros y en el penal que yo fallo, virtud de él, porque la sacó pegada del palo”, expresó Jonathan McDonald en Tigo Sports.

No cualquiera le tapa un penal y dijo que por eso se va con mucha bronca.

“Las estadísticas me respaldan. Son decisiones en milésimas de segundo, lo conozco de Heredia y por eso me lee, me aguantó hasta el final”, indicó el atacante.

Por su parte, el arquero Leonardo Quirós dijo que está contento con el buen partido que hizo.

“Con Mac había compartido vestuario, yo estaba de cuarto portero y es habitual que el más chamaco se quede tapando penales y esta vez le gané la partida”, señaló el guardameta de Sporting, quien añadió que ya están pensando en el próximo juego, contra Alajuelense.

Ficha del juego Copiado!

1 Sporting FC

Leonardo Quirós, Ian Smith, Luis Hernández, Yostin Salinas, Cristopher Meneses, Joaquín Aguirre, Johan Bonilla, Paulo Rodríguez, Nextaly Rodríguez, Harry Rojas y Juan José Calero.

D.T.: Francisco Palencia

Cambios: Jostin Tellería (Rojas, al 60′), Kevin Fajardo (Salinas, al 67′), Steven Cárdenas (Calero, al 69′), Luis Flores (Bonilla, al 69′) y Bryan Vega (Nextaly Rodríguez, al 69′).

0 San Carlos

Jason Vega, Eduardo Anderson, Yosel Piedra, Daniel Díaz, Roberto Córdoba, Cristopher Alfaro, Sebastián Acuña, Andrey Soto, Jonathan McDonald, Wílmer Azofeifa y Jean Carlo Alvarado.

D.T.: Víctor Abelenda

Cambios: Gabriel Leiva (Alvarado, al 45′), José Sanchez (Alfaro, al 62′), Alberth Villalobos (Soto, al 67′), Kendall Gómez (Córdoba, al 77′) y Fabián Arroyo (Azofeifa, al 77′).

Gol: 1-0 (66′) Paulo Rodríguez.

Árbitros: Hugo Cruz al centro, asistido por Víctor Rosales y Paúl Dobles. Cuarto árbitro: Jesús Montero.

Estadio: Ernesto Rohrmoser, Pavas, 5 p. m.