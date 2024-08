Fidel Escobar confía en regreso más fuerte que antes y espera de buena gana noticias sobre Óscar Duarte

Fidel “El Comandante” Escobar está de vuelta en las canchas tras una lesión que lo tuvo alejado del fútbol durante varios meses. El defensor del Deportivo Saprissa habló sobre su recuperación, la posible llegada de Óscar Duarte al equipo y la reciente derrota contra el Estelí en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“La lesión que tuve fue muy larga, muy complicada. Estuve dos meses alejado de las canchas. Volví, recaí, pero creo que esta vez estoy más fuerte y hemos tomado las precauciones necesarias para hacer las cosas bien y estar con los compañeros”, comentó Fidel durante la actividad de presentación del nuevo uniforme de Saprissa.

Escobar está contento por poder jugar, pero fue muy sincero en sus declaraciones y reconoció que aún no está en condiciones de disputar los 90 minutos de un partido.

“Ya me dieron el alta médica, pero no estoy listo para ser titular; lo digo con franqueza. Debo ir poco a poco en las prácticas, sumar más entrenamientos, y en los partidos jugar 10 o 20 minutos, que es lo estipulado”, aseguró el canalero.

Fidel no será tomado en cuenta para el encuentro de este sábado a las 8 p. m. contra Cartaginés, por lo que la pregunta era inevitable: ¿cuándo regresará a las canchas?

“No sé cuándo voy a estar en convocatoria, eso queda en manos del cuerpo técnico. Si fuera por mí, jugaría unos minutos contra Cartaginés, pero la determinación es del cuerpo técnico”, señaló Fidel.

El defensor morado también se refirió a la posibilidad de que Óscar Duarte se una al plantel. El panameño aseguró que la llegada del experimentado central sería un gran aporte para el equipo.

“Si Óscar Duarte llega a Saprissa, no viene a competir, viene a aportar la experiencia que tiene y a ayudarnos. Sé quién es Óscar Duarte, no sé si vendrá, pero si llega al equipo, será bien recibido y aportará mucho”, destacó Escobar.

Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa, desea volver a jugar y festejar junto a sus compañeros. (Rafael Pacheco Granados)

Al zaguero se le consultó si haber sido uno de los futbolistas más regulares de Saprissa en la campaña pasada le pasó factura y provocó su lesión. Antes del primer juego de la final pasada, Fidel sintió molestias musculares y desde entonces no ha tenido constancia en los partidos.

“Siempre voy a querer jugar y demostrar lo que he hecho estos años en la institución, pero jugar la mayoría de los partidos no me pasó factura. Uno no quiere lesionarse, pero es parte del fútbol. Como dije, quiero volver más fuerte. Lo mental influye mucho, porque uno quiere jugar, entrenar y estar bien, pero ahora toca recuperarse bien y tomar las mejores precauciones”, expresó Fidel.

Sobre la reciente derrota del club contra el Estelí de Nicaragua, Fidel, quien no estuvo en ese compromiso, afirmó que fue un duro golpe.

“No estuve, pero ofrezco disculpas a la afición. Es frustrante no estar ahí para apoyar a los compañeros, pero saldremos adelante y volveremos más fuertes”, manifestó Fidel Escobar, quien tuvo un problema en el muslo de la pierna derecha. Saprissa informó en su momento que se trató de una lesión de grado dos.

