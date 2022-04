Fernando Ocampo niega que nueva derrota de Alajuelense contra su archirrival sea por algo mental

Agustín Lleida y Fernando Ocampo conversaban antes de que empezara el partido entre Alajuelense y Saprissa, un duelo que terminó con un triunfo morado. (Rafael Pacheco Granados)

El balde de agua helada que le cayó a Alajuelense con la derrota por 2 a 0 contra Saprissa dejó mucha molestia en el liguismo, porque este era el clásico en el que la afición quería ver si realmente se le puede creer o no al equipo. Y de nuevo reprobó.

“Como todos los liguistas molesto, no nos gustó, me parece que el equipo no se encontró, era un partido que preparamos para seguir sumando de a tres, pero ofrecerle disculpas a la afición porque todo el mundo quería un triunfo, pero enfocados ya en los tres puntos que jugamos el domingo”, expresó el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo.

Dijo que la Liga sigue en su objetivo, que quedan cinco finales en el cierre del fase regular y que “tenemos que ganarlas”.

Aunque los manudos son líderes, de nuevo su diferencia se acorta. Además, sigue en el aire el hecho de que Albert Rudé no gana este tipo de partidos.

“Aquí nosotros lo que tenemos es que sumar, el objetivo es ganar la primera fase y pelear el campeonato, es en lo que seguimos trabajando. En este partido no nos gustó el partido, creo que el equipo no se encuentra y no hay excusas, disculparnos con la afición y enfocarnos en sacar los tres puntos el domingo, que es para lo que trabajamos”, señaló el jerarca rojinegro.

Sobre la situación de Rudé, indicó que los clásicos son partidos aparte y negó que esta derrota sea por algo mental.

“Saprissa hace los goles que tiene que sacar y después nos hace un bloque de nueve hombres atrás por 60 minutos y nos costó, no pudimos descifrarlo. Tenemos que trabajar porque cuando nos hacen esos bloques atrás nos cuesta y es parte del trabajo y ocuparnos en eso para salir adelante”.

Ocampo también descartó que los jugadores de Alajuelense estuvieran confiados y que eso les pasara factura.

“Los clásicos son partidos aparte, ellos se encontraron los goles, los hicieron, nosotros no los hicimos y ahí está el resultado. Son tres puntos que tenemos que recuperar en el próximo partido para seguir en la cima, que es lo que queremos”, finalizó.