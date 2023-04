Fernán Faerron vive una pesadilla con las expulsiones y sanciones

El zaguero Fernán Faerron salió expulsado por segunda ocasión en el Torneo Clausura 2023, dejando con 10 hombres al Herediano, en la derrota de 2-0 frente al Saprissa.

Desde el 27 de enero del 2023, cuando fue presentado por el Team, Fernán ha coleccionado tarjetas rojas y controversias, lo que ha causado que esté más fuera de la alineación que en la cancha.

Faerron fue expulsado ante Sporting, el pasado 1 de abril ante Sporting FC y recibió un castigo de tres partidos. En su regreso ante los morados este domingo fue nuevamente expulsado, por doble tarjeta amarilla, por lo que estará ausente, otra vez, al menos un duelo.

Además de las sanciones, el pasado 7 de febrero en el duelo ante Santos (2-1) el recio defensor perdió los estribos e inexplicablemente mordió al defensor santista Alvin Bennett, por lo que el Comité Disciplinario de la Fedefutbol lo castigó con base en el video de la transmisión del canal oficial.

El zaguero Fernán Faerron absandona el Saprissa, luego de ser expulsado en el compromiso ante Saprissa. (Jose Cordero)

A Faerron sus impulsivas acciones ya le habían metido en polémicas cuando en su debut con los rojiamarillos, el 1 de febrero del 2023 frente a Grecia (1-1), el delantero paraguayo Fernando Lesme lo acusó de haberlo aruñado durante el juego.

“El central del Herediano, el 3, Faerron me estaba pegando hace rato y en una jugada me rasguñó todo. Todo el partido fue así. Nunca he provocado a ningún central, estoy tranquilo. De parte de él tiene que mejorar eso, de no ser tan duro. La verdad me estaba pegando mucho y me mantuve tranquilo, no busco pelear con nadie y debe mejorar eso”, comentó Lesme tras el compromiso.

Al consultarle a Jeaustin Campos, técnico del Herediano, sobre el caso de Faerron, esté aseguró que es un tema al que se le debe poner atención.

“Con respecto a Faerron, sinceramente tengo tres cuatro días de conocerlo. No conozco muy a fondo el tema, pero obviamente es una situación a la que hay que ponerle cuidado, por supuesto, y vamos a conversar porque es importante que todos estemos juntos, puntita de pie, para estar disponibles para el juego y eso tenemos que analizarlo y sacar las conclusiones por el bien del equipo”, dijo Campos.