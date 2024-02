Fernán Faerron: ‘Sigan hablando. Estamos adentro’

Fiel a su estilo, el defensor del Herediano Fernán Faerron publicó una fotografía en su Instagram, en la cual celebraba eufórico el triunfo 2-3 frente al Toluca de México, por la Concacaf Liga de Campeones, y responde a los aficionados que daban por descontada una derrota del Team en territorio azteca.

.“Sigan hablando. Estamos adentro. Vinimos a pasear”, se puede leer en la gráfica, donde también se observa un Emoji , donde le cierra la boca a sus detractores, luego del heroico triunfo que le permite a los ticos avanzar a la siguiente fase tras igualar en el marcador global 4-4. Los nacionales clasifican por haber marcado más goles como visitantes.

El sentimiento de Faerron fue el mismo de otros integrantes del cuadro florense, quienes en declaraciones a Radio Columbia lamentaron que los aficionados ticos no tuvieran confianza en el plantel rojiamarillo, por lo que la victoria es una revancha contra aquellos que los menospreciaron. Ahora los florenses deben enfrentar al Robin Hood de Surinam, en la siguiente ronda.

El defensor Aarón Salazar comentó que ante el Toluca fueron pacientes y se repusieron a un mal primer tiempo para alcanzar un triunfo histórico con tres goles en el segundo tiempo.

“Demostramos que estaban equivocadas aquellas personas que no nos tenían fe. El equipo está muy fuerte, tanto en el campeonato nacional como aquí y ahora con mucha más razón. Estamos en el primer lugar en el Torneo Clausura y clasificamos a la segunda ronda en la Concacaf eliminando al Toluca, por lo que el equipo está más fuerte que nunca”, indicó Salazar en Radio Columbia.

Por su parte, el volante Elías Aguilar destacó la unión del grupo en los momentos difíciles y cómo revirtieron el marcador y dejaron fuera al conjunto azteca contra todos los pronósticos.

“En el segundo tiempo nos dijimos que no teníamos nada que perder. Sé lo que se habló en Costa Rica, las cosas no tan positivas que se mencionaron, pero no tomamos esas cosas en cuenta. Hicimos nuestro juego, los cambios ingresaron muy bien en el segundo tiempo. Supimos competir, supimos sufrir. Esto es bueno para el fútbol de Costa Rica, porque siempre se hablan las cosas malas”, dijo Aguilar.

Orlando Galo: ‘Muchos pensaron en el primer tiempo que debimos traer saco’.

El zaguero Orlando Galo también fue crítico contra aquellos que no creyeron en el Team y declaró que la victoria los llena de motivación para seguir cumpliendo sus objetivos, tanto en el campeonato nacional como en la Concacaf.

“Hicimos una hazaña. Los comentarios negativos en las redes sociales los dejamos atrás, aquellos que no creían que le podíamos dar vuelta al marcador. Lo que importa es el grupo, el esfuerzo que hace el club. Nadie daba nada por nosotros. En el primer tiempo estoy seguro de que muchos decían que debíamos haber traído un saco (para echar todos los goles del Toluca), pero en la segunda parte fue un Herediano diferente”, añadió Galo.

El vicepresidente de Fuerza Herediana, Orlando Moreira, comentó que a pesar de que hubo un menosprecio al Herediano, al final demostraron de qué están hechos y sacaron la serie.

“Le dedicamos este triunfo a muchos aficionados e incluso miembros de la prensa que dijeron que veníamos a pasear. No puede ser que nos menosprecie la prensa en Costa Rica. No debe ser, porque somos de los mismos. Hoy demostramos a esas personas cómo es la cosa”, manifestó Moreira.

Por su parte, el delantero Deyver Vega comentó que está “súper orgulloso” de sus compañeros, pues pese a un mal primer tiempo mantuvieron el plan de juego y sacaron el resultado.

“Hoy mandamos mensajes. Hay gente que no nos apoyó, que nos tiró un poquito. Pienso que debe haber respeto a esta institución. Nosotros somos profesionales, lo damos todo en la cancha y siempre queremos dejar el país en alto. Uno quisiera un poquito más de apoyo, todos somos ticos. Jalamos lo bueno para nuestro saco y lo malo lo desechamos”, declaró Vega.