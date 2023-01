Fernán Faerron confiesa sus mayores cambios al dejar Alajuelense y fichar con Herediano

Hace poco más de un año el defensa Fernán Faerron dejó las tiendas de Alajuelense, cuando la dirigencia aseguró que el deseo del futbolista era jugar en el extranjero e incluso se le señaló por sus actitudes y maneras de ser, que repercutieron en el plano deportivo.

Después de su paso por el balompié de Noruega, donde tuvo poca participación, el zaguero ahora tendrá el reto de consolidarse en el Herediano, club con el cual estará ligado por un año con opción a renovar una temporada más, de acuerdo con el gerente deportivo del Team, Robert Garbanzo.

Faerron prefiere dejar el pasado atrás, aunque aseguró que es un futbolista con mayor bagaje que aquel que dejó la Liga en medio de una serie de cuestionamientos.

Entre ellos la actitud de Faerron, cuando los rojinegros perdieron el Torneo de Clausura 2022 con el Cartaginés, pues en redes sociales indicó que el Karma existe, al señalar la falta de entrega en el plantel.

La polémica continuó cuando el masajista del club Roberto Hernández salió al paso y comentó que el zaguero era un mal ejemplo, un jugador complicado y que no se llevaba con nadie en el camerino.

Ante las consultas de la prensa sobre su salida del cuadro erizo, el joven de 22 años prefirió hablar del presente y aseguró ser una persona distinta a la que dejó el plantel rojinegro.

“La Liga es una gran institución que respeto mucho y agradezco todo lo vivido allí. La llegada aquí me cambia la vida. Sé que tengo compañeros de Selección Nacional y de mucha jerarquía. Voy a sudar la camiseta y voy a darlo todo por el compañero que esté al lado”, comentó Faerron.

Muy distinto Copiado!

Fernán confesó que su deseo es escribir una nueva página en su carrera deportiva y le agradeció al gerente deportivo, Robert Garbanzo, por la oportunidad de incorporarse al cuadro florense.

El paso por Europa me hizo mejorar muchísimo. Viene un Fernán futbolísticamente con más técnica, más toque, más salida de balón y con más juego físico, que era lo que me faltaba aquí. La verdad estoy muy contento de sentir estos colores. Será un orgullo gigante. Sé que la afición da todo por la provincia y esta camiseta. De mí van a recibir lo mismo, mucha garra dentro de la cancha”, añadió Faerron.

Para el defensor de 22 años su paso por el Hamarkameratene del balompié noruego significa un antes y un después en su carrera deportiva y así lo desea plasmar.

“Con el regreso al Herediano veo un proyecto enorme, enriquecedor para mí y así poder seguir creciendo como futbolista y como persona. El paso por Europa me ayudó a madurar y aprender mucho más de lo que es el fútbol. Vengo mucho más maduro para aumentar mi rendimiento”, expresó Faerron.

No obstante, Fernán tiene claro que su paso por el cuadro manudo le marcó y fue determinante para aspirar a lograr mayores objetivos en su vida.

“Mis primeros dos años en Alajuelense fueron de puro crecimiento. Me hace conocer lo que es el fútbol nacional. Empecé en el Santos, pasé a la Liga, después al exterior y ahora regreso al país para jugar con Herediano, un proyecto que me dará la oportunidad no solo de crecer en lo futbolístico sino también como persona”, declaró Faerron