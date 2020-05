“Es hora que ya descanse, que no lo mencionen tanto. Para mí sus tres hijas y el hijo, que es un joven especial, son mi gran alegría. Las niñas me llaman y yo visito al varoncito. Me siento muy orgullosa de todos. Fue muy duro, pero gracias a Dios sé que Léster está mejor, está con Dios, quien lo perdonó y le dio esa paz que no tenía cuando estuvo con nosotros y eso me llena de tranquilidad”, admitió la madre.