Fabián Coito elogió a Leonel Moreira por su astucia

Liga Deportiva Alajuelense goleó 3 a 0 al Real España en Honduras y pareciera que tiene muy encaminado su avance a la final de la Liga Concacaf. Tras el partido, en el Estadio Francisco Morazán, Fabián Coito hizo una confesión.

El técnico de la Liga afirmó que el primer gol era algo que su equipo tenía planificado, también elogió a Leonel Moreira y a Johan Venegas, pero en términos generales exaltó la entrega y la actitud de todo su equipo.

“Fijar defensores, generar un espacio, atacar los externos ese espacio y se dio. A veces lo planificas muy bien y un error en la ejecución o una decisión de la defensa o del otro equipo que te tapa el espacio y la planificación es la misma. Se ve enriquecida y reforzada por el resultado. Queríamos ser fuertes sin meternos atrás”, analizó Fabián Coito.

También dijo que en el equipo no pueden enloquecerse por el resultado y considera que la Liga ha hecho buenos partidos, quizás no tan vistosos, pero que hay circunstancias que provocan que el equipo mida sus esfuerzos.

“A veces hemos hecho cosas buenas y no se han marcado en el resultado”.

Coito niega que este resultado sea un mensaje para otros, porque al menos él no lo ve así.

“Ningún mensaje, nos salió un partido redondo, convertimos en momentos importantes del juego, limitamos bastante al rival sus fortalezas y mensaje ninguno, porque esto no está terminado, en la cabeza de nadie pasa que esto esté decidido”.

A nivel de medios de comunicación, en Honduras consideran que a Fabián Coito nunca se le vio un partido tan bueno como el que Alajuelense le hizo a Real España, pero el técnico no quiso opinar con detalle sobre eso.

“Para mí con la Selección de Honduras hicimos grandes partidos y los resultados no se daban, fue una etapa hermosa y les deseo lo mejor, esto es fútbol y todo es redondo y va circulando, a veces estamos bien y otras no tanto. No hay que subestimar ni menospreciar a nadie”.

En la actualidad, la Liga no tiene un fútbol vistoso, pero saca resultados. Así se ha comportado el cuadro de Coito.

“Aprovechamos las fortalezas que tiene incorporadas el equipo y agregamos cosas que sentimos que son innegociables, pero no hay que asociar el resultado a otras cosas. Estamos en medio de un montón de partidos, que nos están llevando a etapas decisivas y no es momento para andar diciendo nada, vamos a ver cómo termina este periodo y las palabras se pueden derrumbar frente a lo que sucede en el campo”, citó el timonel manudo.

Lo que sí hizo Fabián Coito fue darle un gran mérito a Leonel Moreira por su astucia para generar el segundo gol de Alajuelense en el Estadio Francisco Morazán.

“Yo le daría la mayor parte del mérito a Leo, que intuyó y jugó. Eso es es el fútbol. Los verdaderos protagonistas son los jugadores, por eso hay que creer en el jugadores, estimularlos, los entrenadores tenemos que observar cosas que pueden suceder y potenciar las condiciones de cada uno y de repente puedo decirle a Leo que demore en ciertos momentos, pero capacidad de Leo y de Johan Venegas”, opinó.

Alajuelense se las ingenia para manejar sus cargas y Coito dice que se apoya en la parte médica y física para armar la planificación.

“Nos ha salido bien por momentos, no tan bien en otros. Intentaremos que sigan saliendo bien todas las cosas”, destacó.

La Liga superó su primera prueba, dando la cara por el fútbol tico ante el equipo que fue el terror de Cartaginés y Herediano en la Liga Concacaf.

“Ahora concentrarnos en lo próximo que tenemos, que es el partido por el torneo local el sábado (en casa ante Saprissa) y luego el segundo partido de esta llave, que va a ser tan duro como fue este”, finalizó Fabián Coito.