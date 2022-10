Fabián Coito alaba actuación de Leonel Moreira, pero se guarda criterio si debe ir a Qatar 2022

¿Cómo puede catalogar el trabajo del arquero Leonel Moreira en el empate 0-0 ante Saprissa?

Tuvo un gran rendimiento de acuerdo con la confianza que le tenemos. Estamos muy bien cubiertos en esa posición. No asocio a que la defensa juegue mal, que el arquero ataja bien. Por el contrario, es una de las fortalezas que ha hecho que nuestro equipo haya crecido y esté jugando esta semifinal gracias al trabajo defensivo del equipo.

Producto de la forma en que el rival jugó el equipo tuvo algunas situaciones ofensivas en contra, las acciones de balón parado y cómo nos recuperaron algunos balones y nos tomaron desprotegidos hicieron que Leo tuviera atajadas que nos mantuvieron el marco en cero.

Luego de ver la actuación de Leo Moreira; ¿merece ser convocado al Mundial de Qatar?

No opino porque hay un entrenador que tiene más información que yo, no está en función de lo que uno considere. Yo le tengo mucha confianza a él, pero el nombramiento de los jugadores en la Selección Nacional está en función de lo que el entrenador de la Selección sabe.

¿El equipo se le cansó en la segunda parte?

A veces las ideas no afloran producto de un poco del cansancio, de la fatiga, de lo que propone el rival y eso a veces influye un poquito. Pero me gustó el carácter del equipo, me gusta que tenga esa rebeldía bien entendida, no recurriendo al golpe, sino sobreponerse a las situaciones adversas durante el juego.

¿Siente que hay jugadores como Bryan Ruiz o Freddy Góndola, que tienen un rendimiento intermitente en los partidos?

La sucesión de partidos nos da ritmo, pero también fatiga porque jugamos partidos exigentes, partidos con viajes frente a rivales que están descansando y esperando el partido, que no lo critico por supuesto, y lógicamente el rendimiento está en función de las posibilidades. De repente a veces las piernas no responden, pero lo sabemos, lo consideramos y está dentro de la planificación que hacemos de cada partido.

¿Cómo enfrentar la semifinal de la Liga Concacaf el martes y el juego de vuelta ante el Saprissa?

Vamos a ver cómo llegamos nosotros también. Tenemos un partido difícil donde tenemos que asegurar esa llave, que la hemos ido encaminando en San Pedro Sula, pero que no está todo definido y vamos a ver cómo llegan los futbolistas y cómo se planea. Vamos a esperar cómo vuelven los jugadores, ver la fatiga y el cansancio y ver cómo repartimos las cargas de trabajo en está semana muy dura que tenemos.