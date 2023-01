Extécnico de Saprissa Femenino anuncia que las moradas destronarán a Alajuelense

José Rodríguez estuvo al mando del Saprissa Femenino hasta hace unos días; sin embargo, pese a que salió del plantel es claro en afirmar que el próximo campeón femenino del país será el conjunto morado.

Rodríguez evaluó su paso y también explicó lo complejo que fue estar año y medio a la sombra de Alajuelense.

¿Por qué salió del Saprissa Femenino?

Primero quiero dejar claro que tengo una gran relación con don Ángel Catalina, para mí sí fue sorpresivo, pero uno entiende que en estos equipos la exigencia de títulos es grandísima. No conseguimos el título en tres torneos y eso nos pasó factura. No esperaba la salida, pero no me sorprendió porque entiendo en la institución en que estaba.

Mucho se habla si la planilla de Saprissa es competitiva... ¿Usted tenía las armas para pelearle a Alajuelense?

Yo soy sincero, siempre tuvimos un equipo competitivo, sin embargo para dar ese saltito y ese puntillazo sí hablaba siempre que nos faltaba calidad en zonas específicas. Teníamos a Katherine Alvarado, María Paula Elizondo, pero nos faltó un pasito más. Ahora ya están trayendo refuerzos de lujo, y creo yo que eso es lo que faltaba para lograr el cetro. Saprissa será campeón este torneo, porque con limitaciones siempre competimos, pero Alajuelense siempre estuvo un pasito arriba, ahora siento que no.

¿Fue muy difícil estar en la acera del frente y con el archirrival reinando?

No hay mucho que decir, estar tres torneos y estar abajo de Alajuelense y ver al equipo levantar una copa tras otra, no es sencillo. Ahora le digo, algo cada vez que la Liga nos ganaba a mí me encantaba porque cuando perdíamos, mejorábamos, siempre me hizo superarme y ya las últimas dos finales las perdimos por un gol y ganamos un clásico.

Esa victoria fue especial...

Teníamos 12 juegos sin ganar ante la Liga y ganarlo como lo hicimos fue un desahogo personal. Entonces fue un desahogo y nos dio ese aire de que acá estamos.

¿Por qué cree que en cada torneo finalizado siempre la afición pedía su salida?

Siendo sincero porque uno siempre ve comentarios, la gente a veces escribe cualquier cosa sin pensar, mi familia sufría pero la presión no... Yo sabía dónde estaba llegando, yo sabía que si no ganaba me tenía que ir. Termina el primer torneo, en el segundo yo pensé que me iba, pero aguanté. La presión es siempre en Saprissa.

Saprissa se armó, la Liga tetracampeón, Sporting como una segunda fuerza... ¿Cómo ve el torneo venidero?

Creo que será un torneo muy parejo, Herediano tuvo salidas importantes, ahora llegó Mitchell Montero, Sporting es una realidad, Saprissa yo creo que va a ser el equipo a vencer este torneo, el camerino es espectacular y le mete a Gloriana (Villalobos), será un equipo muy fuerte. Yo me siento morado.

¿Usted puede garantizar que el camerino de Saprissa es sano? Siempre se dio mucho rumor que era una zona pesada.

Yo no entiendo de dónde sacan eso y al día de hoy hablo con personas del fútbol femenino y me dicen que cómo hice para estar en ese camerino, pero es un camerino espectacular. Daniela Cruz, Katherine Alvarado son líderes natas, no sé por qué está ese concepto del camerino de Saprissa, porque no es pesado. Incluso hemos tenido jugadoras que están en Alajuelense, Sporting y me dicen que no hay camerino como el de Saprissa.