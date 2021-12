Exsilbatero Berny Ulloa: Roja a Gerson Torres está bien anulada pero debió amonestar a David Guzmán

El árbitro Christan Rodŕiguez anula la expulsión de Gerson Torres, luego de que el saprissista David Guzmán fingió una falta. (Jose Cordero)

En una acción increíble, que causó todo un desorden en el terreno de juego, el árbitro Cristian Rodríguez expulsó al volante del Herediano Gerson Torres, por un supuesto golpe al mediocampista del Saprissa David Guzmán al minuto 14.

Sin embargo, en un hecho insólito, cuatro minutos después el mismo Rodríguez anuló la acción y permitió a Torres continuar en el juego de la semifinal entre Saprissa y Herediano.

Ante la acción, el exsilbatero Berny Ulloa aseguró que la anulación de la tarjeta es correcta, pues se observa en la televisión que David Guzmán finge la falta, por lo que debió ser amonestado.

En la transmisión de FUTV se observa que Gerson pasa cerca de Guzmán, este se tira para atrás e incluso se queda tendido en el terreno de juego sin moverse, por lo que Rodríguez decide expulsar a Torres.

No obstante, el cuarto árbitro Carlos Salazar conversó con Rodríguez, quien finalmente le anuló la roja a Torres ante el reclamo de morados.

El exsilbatero y mundialista Berny Ulloa aseguró que: “No sé por qué expulsó al jugador del Herediano, pero tocó al saprissista que estaba fingiendo la falta”, aseguró Ulloa.

“Si se equivocó está bien que le anulara la tarjeta roja. Lo que no puede ser posible es que no le mostraran la amarilla (a Guzmán), porque en la televisión se observa muy claro que no hay nada”, añadió.

Berny explicó que en ese caso estuvo muy bien el cuarto árbitro (Carlos Salazar), quien le ayudó a corregir el error en un partido de tanta importancia.

“El árbitro central en estos partidos debe estar atento, despabilado, como decimos nosotros para no caer en la equivocación. Igual deben estar los asistentes. En el caso de Guzmán, debía ser amonestado. Creo que el saprissista cuando cayó se golpeó, por estar fingiendo y por no se levantaba”, añadió Ulloa.