Expresidente sufre por lo que hicieron con el Puntarenas FC que formó y ascendió

“¡El barco va que va!”. Con esa frase Héctor Trejos, expresidente del Puntarenas F.C., impulsó al equipo a un ascenso; también disfrutó de un honroso cuarto lugar y consiguió bajo su gestión meter a un futbolista del club en la Selección de Costa Rica: Anthony Hernández.

Trejos analiza ahora, como espectador, lo que sucede con la institución que él presidió, la cual peleó por no descender. También se deshizo de jugadores símbolo como Daniel Quirós y Asdrúbal Gibbons; además, ha visto cómo el apoyo de la afición viene cada vez a menos.

- Usted devolvió el equipo a la Primera División y tuvo otros logros. ¿Qué sucede con el actual PFC?

- Hay factores que uno podría identificar; siento que se ha golpeado la identidad. En aquel entonces, logramos amalgamar un equipo, y no hablo solo de jugadores, cuerpo técnico, sino también de la parte administrativa y el aficionado. Alguien me decía en Segunda cómo hará para mantener la afición y mi respuesta era que había una valencia, esto es lo que la persona quiere pagar por recibir algo. Nosotros logramos llegar a ser la cuarta mejor afición, logramos llevar al equipo al cuarto lugar, metimos a Anthony Hernández en la Selección. Todo eso se logró con objetivos muy claros.

- Mucha gente habla de que usted debería ser el presidente...

- Cuando se dio mi salida, básicamente se dio porque yo no apoyaba lo que pasaba con el equipo. El equipo no le pertenece a la afición, es de los dueños, pero la afición le reclama al presidente aunque la decisión no es del presidente, es de los dueños; ellos sabrán por qué se dan las cosas.

Héctor Trejos (der.) fue presidente del Puntarenas F.C. durante 2022. Acá en un acto de la Unafut junto a Orlando Moreira del Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿A usted le duele lo que pasa con el PFC?

- Yo he pasado días difíciles ante la situación que se ha dado porque llevo la sangre naranja. Ver la gradería de sol con 300 personas porque no se hizo la rampa que bomberos pedía, pues duele. También duele ver a un talento nuestro como Justin Roque jugar con Jicaral, pero yo estoy afuera y no puedo hacer nada.

-¿Faltan más jugadores porteños en el PFC?

-Yo creo que he tenido la oportunidad de estar con Jacó; cuando uno vuelve a ver la zona de Quepos Cambute, usted encuentra tres jugadores que son de primera. Si usted vuelve a ver equipos de Primera, ve muchos de la zona, y vemos que hemos dejado ir el talento o simplemente no tenemos los visores.

Horacio Esquivel, en su tiempo, iba hasta Isla de Chira a traer jugadores; mucha de la planilla de Horacio en ADG era del Puerto, como funcionan en la ADG pero en el Puerto no... Dos por dos son cuatro, pero en el fútbol esa operación puede ser -3...

Vea a Roque en Jicaral; está a punto de llevarlo a Primera División... ¿Quién liberó a Roque del PFC? Eso no lo entiendo... Él solo quería jugar y lo mandaron para afuera, esa es la versión de él.

- ¿Desde afuera ve alguna mejoría como institución?

- Al estadio de Lito Pérez no se le metió un clavo. Yo sé que para eso hay que estar peleando, pero hay que estar pendiente de eso. La gramilla está muy descuidada, pero bueno, yo tenía 24/7 mi dedicación al equipo, siento que ahora no es así.

- Usted decía: ‘el barco va que va...’ ¿Ahora ese barco dónde está?

- Ese barco va que va... Yo nada más le digo a la gente que tenga confianza. Conozco a la familia Medina, a don Felipe, y sé que tienen claridad de lo que quieren, sé que quieren lo mejor desde todo punto de vista. Yo espero que esto sea aprendizaje; el mal momento es una lección para mejorar y que las cosas caminen mejor.

- ¿Cómo visualiza el futuro de Puntarenas?

- Hay todo un tema, pero yo esperaría que vean el talento de la zona. Si usted ve a Randy Vega de la ADG, debería estar en equipos de nivel como la Liga, Herediano, tiene mucho que dar; en Puntarenas hay talento, ojalá los puedan traer. Jafet Soto se ha llevado mucho talento de la zona, entonces hay que poner atención a esto.

-¿Volvería al Puntarenas F.C.?

-Hay tiempos para aprender. Yo tenía cierto conocimiento de lo que se hacía, encontramos química, luego no y me hice a un lado. No existe la posibilidad de que yo vuelva al equipo, está muy cerrado todo. Yo puedo ayudar, pero no hay ninguna opción, no hay posibilidad.

Yo sí deseo lo mejor para mi equipo; sé que doña Silvia Bolaños (presidenta) ha hecho las cosas muy bien desde su óptica; uno puede equivocarse, pero no hacer las cosas para que no caminen, y siento que ella lo ha intentado con toda la buena voluntad.

-¿Cuál sería su entrenador para Puntarenas?

-Si me lo pregunta, yo pondría a Horacio Esquivel; esa es la persona indicada. Él es una persona con carácter, en Puntarenas se necesita mucho carácter porque es difícil trabajar en ese ambiente; tal vez se pasa un poco en este tema, pero es por su propia exigencia. Nosotros solo discutimos una vez y la arreglamos rápido, no dio pie para el despido. El despido no se dio por mí, él lo sabe y lo tiene claro. Es un señor entrenador.