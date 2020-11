“Yo me desmotivé mucho cuando tuve una lesión con Cartago, pasé cuatro meses sin jugar. Ese día yo estaba en la gradería y se me salían las lágrimas por no poder ayudar al equipo en un momento clave. Me desmotivé demasiado y terminando ese campeonato no pude renovar con Cartago porque no se quedó campeón y porque no tuve participaciòn”, recordó.