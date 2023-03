Exjugador del Herediano consternado por fuerte sanción en Liga de Ascenso

El volante José Leitón, exjugador del Herediano, Guanacasteca y Grecia, quien actualmente milita en la Liga de Ascenso con Sarchí, mostró su indignación en sus redes sociales por la fuerte sanción que recibió por parte del Comité Disciplinario, tras el juego ante el Municipal Garabito.

Leitón recibió un castigo de nueve partidos, lo que le deja sin jugar por el resto del Torneo de Clausura 2023 y además debe pagar una multa de ₡190.000, luego de que el árbitro central, Yeudy Rojas, le mostrara la tarjeta roja en el partido celebrado el 25 de febrero en el estadio Municipal de Parrita, que concluyó 0-0.

De acuerdo con el informe arbitral, tras ser expulsado el volante se dirigió al silbatero con insultos y prepotencia. Además fue castigado por conducta violenta contra un rival, según indicó el periodista Kendall Rojas en su página Ascenso total.

Luego de conocer el castigo, Leitón admitió que se equivocó en la falta al contrario, pero denunció en sus redes sociales que no hubo equidad, pues perdió la paciencia por los insultos del réferi Rojas a quien acusó de tener malas intenciones contra el cuadro sarchiseño.

“Qué difícil y qué impotencia siento al ver una sanción así y más cuando es solo para mí. ¿Y el el árbitro qué? Es muy lindo cuando no hay cámaras y ellos también insultan. Al final del partido hacen un reporte y ponen lo que les da la gana y tienen razón. Pero no ponen que también ellos lo putean a uno”, comentó Leitón en sus redes sociales.

El futbolista insistió en disculparse por lo sucedido y por la expulsión, lo cual dejó con un hombre menos a su equipo. Al mismo tiempo pidió a la Comisión de Arbitraje que se dé un trato igualitario y si se sanciona a un futbolista, también se haga lo mismo con un árbitro que no hace bien su trabajo en el terreno de juego.

“Hagan consciencia con esta sanción, no me dañan solo a mí, sino también juegan con el arroz y los frijoles de mi hija. Pero no importa lo que pase, yo por ella hago lo que sea. La verdad no sé cómo hacen ellos estas cosas, no es justo. Solo queremos que el trato sea por igual”, aseguró Leitón.

El mediocampista lamentó, tanto la actitud de los jueces en el partido, como su desempeño en el terreno de juego y hasta la forma en que se expresan ante los futbolistas.

“Tampoco ponen las malas intenciones que tienen, Por ejemplo; antes de empezar el partido contra Garabito se acercó el central y le dijo a uno de mis compañeros. ’Prefiero que le corten los alimentos a usted que a mí‘, lo cual lo indigna a uno. ¿Qué es el poder que tienen ellos? ¿Porque son árbitros pueden hacer lo que les da la gana y no pasa nada?”, expresó Leitón.