Exjerarca de Puntarenas supera ’luto’ de salir del equipo y lleva ‘el barca va que va’ a otro puerto

Héctor Trejos llegó al fútbol nacional gracias a su gestión al mando del Puntarenas, donde fungió como presidente y desempeñó un papel destacado en los medios de comunicación, impulsando al equipo en su regreso a la Primera División.

No obstante, hace un año, Trejos decidió apartarse del proyecto porteño, principalmente debido a diferencias que consideró innegociables. Desde entonces, el líder que hizo famosa la frase “el barco va que va” se alejó de las redes sociales y también del ambiente futbolístico; sin embargo, ahora regresó.

Desde hace un mes, Trejos es el presidente del proyecto de Jacó F.C. Recordó que su salida del Puntarenas lo afectó tanto que optó por guardar una especie de ‘luto’.

“Cuando salí de Puntarenas tuve ofertas de varios equipos para asumir la presidencia. Un club de Primera y tres de Segunda me ofrecieron la presidencia, pero yo creo que cuando se abre la boca, se habla desde el corazón, y en ese momento solo sentía tristeza, dolor y rencor por como se dieron las cosas en el PFC”, explicó.

“A lo que más le di importancia fue que quedó claro que el presidente del equipo no tenía autoridad ni tomaba decisiones, y eso me afectó bastante”, agregó.

Desde enero de 2023, Trejos no había regresado a un estadio de fútbol y lo hará en la primera fecha de la Liga de Ascenso, debutando con su club.

“El PFC era una criatura a la que yo le di forma en la parte administrativa. Cuando tomamos el equipo, el PFC estaba en el sétimo lugar de nueve equipos (Segunda). La gente no quería al equipo. Tuvimos que convencer a la gente, a los jugadores, de que las cosas eran diferentes, así que irme fue doloroso”, explicó.

Después de asimilar la difícil situación, surgió la oportunidad de unirse a Jacó.

“Cuando llegué, solo estaba Luis Diego Arnáez como entrenador y tres jugadores. Además, el equipo terminó en la octava posición de nueve equipos, con un plantel sin arraigo ni estadio. Así que empezamos a trabajar”, recordó.

Trabajando duro para que el estadio de Jaco cumpla con lo solicitado por licencias de la Federación de Futbol de CR. Pronto estaremos al 100%. Somos los cocos del Pacífico. pic.twitter.com/ft8yPUkfOz — Hector Trejos B (@PresiNaranja) January 3, 2024

Aunque lleva solo un mes como líder, el exporteño destacó que para la cuarta fecha como local espera que su equipo juegue en el estadio de Jacó. Además, reveló que está negociando un convenio con La Marina Los Sueños para que se encargue del correcto mantenimiento de la cancha.

Junto a Luis Diego Arnáez, también se unieron al equipo Luis Fernandes Texeira como asistente técnico, además de dos jugadores con amplia experiencia como Daniel Bebé Quirós y Miguel Marín.

“Sobre lo que le hicieron a Daniel Quirós, prefiero no hablarlo. Pero con esto les digo todo: cuando lo llamé, casi se pone a llorar y me dice: ‘yo ya me di por terminado’. De inmediato le dije: ‘usted está loco, vamos a incluirlo y lo vamos a recuperar’”, declaró.

Trejos se refiere a que Puntarenas FC decidió prescindir del artillero.

En cuanto al resto de la plantilla, hay mucho talento de la zona, ya que la franquicia de Marineros (Puntarenas) pasó a San Carlos y los jugadores prefirieron firmar con el plantel de Garabito.

“Ahora lo que digo es: ‘los cocos del Pacífico llegan, remando juntos y remando fuerte’”, pronunció entre risas. Según Trejos, el término “cocos” se refiere a los cocodrilos, que son muy comunes en esta zona del país.

Compromiso y Disciplina dos valores que no se negocian en nuestro Equipo.

“Somos los cocos del Pacífico” — Hector Trejos B (@PresiNaranja) January 5, 2024

Ante la posibilidad de un ascenso pronto, el presidente jacobeño fue enfático en que ya ha mentalizado a Luis Diego Arnáez para que trabaje con el equipo con miras a subir de categoría, pero aclaró que, en principio, el proyecto será por dos años, aunque los resultados espera lleguen lo antes posible.