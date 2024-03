Exfigura de Saprissa se ríe de él mismo por video viral que circula en redes sociales

A muchos les alegra el día; la mayoría se motiva al ver el video en redes sociales y hacen algún posteo. Algunos, por ejemplo, escriben: “Cuando estoy aburrido y veo esta joya, sonrío de inmediato”.

Es un video que se observa sobre todo en X (antes Twitter) y aparece Try Bennett, exlateral derecho del Deportivo Saprissa, cantando la canción “Viva Saprissa”.

“Muchos en modo Try Bennett”, escriben los aficionados, y se muestra al exjugador como si estuviera en pleno karaoke.

Las carcajadas de Try se escucharon al otro lado del teléfono cuando La Nación le consultó si había visto el video y si sabe que es tendencia en redes sociales.

“Sí, claro, se hizo viral en la final del torneo pasado. Todos mis amigos en los chats me pasan ese video y me da risa porque es una entrevista viejísima”, dijo Bennett, quien actualmente es entrenador de fútbol.

La canción “Viva Saprissa” fue estrenada en 1987 y es considerada un himno por los saprissistas. Fue compuesta por Ricardo Sáenz y la voz original es de Carlos Suárez Rojas, quien en la década de los 80 se hizo muy famoso por formar parte del grupo La Banda.

Bennett, de 48 años, cree que cuando cantó parte de la canción, fue porque en ese momento se celebraba el aniversario de Saprissa, y en una entrevista con Canal 7, le preguntaron si sabía la canción, y no lo pensó para mostrar sus dotes artísticas.

“Me comenzaron a decir si me sabía la canción y cuál era el sentir de ser saprissista, entonces ahí es donde yo dije que era un orgullo y que todos los saprissistas así lo sentíamos. Por la camisa que andaba en ese momento, eso fue en el 2004 o 2005 y yo tenía 28 o 29 años”, dijo Bennett.

Try Bennett exjugador del Deportivo Saprissa, es entrenador en ligas menores y tiene el sueño de llegar a dirigir a una selección menor. (Albert Mar)

A Try Bennett no le molesta que el video se haya hecho viral, que se lo manden al teléfono o que cuando alguien lo vea en la calle, le recuerde ese momento donde sale cantando.

“Es una forma de sentir el cariño de la gente. Es bonito que aún me recuerden y después de tantos años de haberme retirado, aún me dicen que soy uno de los mejores laterales de la historia del país. Son cosas muy lindas y siempre se agradece todos esos detalles”, opinó Try.

Cuando la gente se topa con Bennett, la pasa bien, porque su forma de ser es agradable, muy amena, y le recuerdan historias que contó, y se arma el vacilón y el escándalo con las carcajadas de unos y otros.

Try fue lateral derecho; en una final se hizo un golazo ante Herediano que hizo retumbar el Estadio Ricardo Saprissa. Fue parte del Saprissa que jugó el Mundial de Clubes del 2005, pero lo que pocos saben, es que sus inicios como jugador fueron como delantero.

“En la primera etapa, de carajillo, cuando debuté en el año 1993, era delantero. En un partido con la Selección Sub-20, se jodió el lateral derecho y Juan Blanco me dijo que por mis características podía jugar ahí. Me preguntó si le ayudaba; era un partido eliminatorio en Guatemala, para los Juegos Centroamericanos, y ese día metí un golazo y di dos asistencias. Nunca más volví a hacer delantero”, recordó Try entre risas.

Pero el tiempo pasó y hoy Try es entrenador, dirige a San Migool, que busca el ascenso a segunda B de Linafa. También trabaja en el Colegio Franco Costarricense y en la academia de fútbol de Mauricio Wright.

Try busca crecer como entrenador, está en trámites para empezar a sacar la Licencia A como técnico, pero le encanta ser formador, trabajar con menores y su ilusión es llegar a dirigir una selección menor.

“Me gustaría sacar la Licencia A y en algún momento tratar de tener una oportunidad en la Federación de Fútbol, bueno, yo sé que todo el mundo quiere trabajar ahí, pero sí me gustaría mucho. Pienso en una selección juvenil, no sé si como técnico o asistente, pero sí me gustaría trabajar en la Federación. Me parece que hay un poquito más de paciencia, con ligas menores, hay más tiempo para trabajar”, manifestó Try Bennett.

- ¿Y cómo es usted como entrenador?

- Soy muy obsesionado con la parte táctica. En los entrenamientos detengo las acciones y paso encima de los jugadores para que las cosas se hagan como las pido, para que el día del partido no haya excusas. En los juegos, si las cosas no salen como las trabajamos, en el medio tiempo sí me convierto y pego la regañada. Siempre les digo a los muchachos que soy bipolar, fuera de la cancha vacilo y me río, pero en el trabajo, como entrenador, soy otra persona porque me gusta ganar y hay cosas que no se pueden negociar.