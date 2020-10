“En Herediano se me presentó una oportunidad de jugar con Grecia, el entrenador era Hernán Fernando Sosa, en eso vinieron a hablar conmigo y me iban a pagar el doble. Ellos estando en segunda me dieron condiciones y me fui a hablar con Paulo Wanchope (era el entrenador de Heredia). Al final no me dejaron ir y yo con ese salario de Grecia terminaba de pagar mi casa. Eso me dolió mucho, porque imagínese que pasó a mitad de año y en diciembre me volaron de Herediano”, recordó.