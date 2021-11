Esteban Alvarado supera lesión y regresa en el momento decisivo del campeonato

Esteban Alvarado, quien ingresó de cambio ante Sporting, se había lesionado de su rodilla derecha con la Selección Nacional, en julio pasado. (Luis Eduarte)

Después de siete meses, el guardameta Esteban Alvarado Brown volvió a jugar en la Primera División, tras superar una lesión en su rodilla derecha que le había impedido jugar en el actual Torneo de Apertura con el Herediano.

Esteban había jugado en la máxima categoría por última vez el 25 de mayo, cuando disputó la liguilla por el no descenso con Limón FC, frente al Sporting, serie que perdieron los caribeños y significó su caída a la Liga de Ascenso.

Su último partido oficial había sido el pasado 26 de julio con la Selección Nacional, en el duelo en que se lesionó frente a los canadienses. Desde entonces había tenido que superar la dolencia e incluso se mencionó que dejaría el Team, situación que calificó como rumor.

El guardameta siquirreño ingresó en el duelo ante los capitalinos, en sustitución de Alejandro Barrientos, en el minuto 61. En tanto, Bryan Segura, quien ha sido titularísimo en el cuadro rojiamarillo y uno de los puntos altos del plantel no jugó por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

“Cuando en el fútbol uno se lesiona, ya sabe que pasa a segundo plano, pero acá en Herediano siempre me apoyaron en realidad. Me hicieron sentir muy optimista con mi recuperación de la lesión y acá estoy. No me tuvieron ni siquiera que operar”, manifestó Alvarado en Tigo Sports.

“Estoy muy fuerte, la rodilla no me molestó para nada, por lo que creo que vienen cosas muy buenas. Estoy listo para lo que acontezca, pero hay que acatar órdenes y todos estamos compenetrados. Hoy demostramos que los que no venimos jugando estamos listos para lo que nos necesiten”.

Esteban reiteró que se siente bien y en caso de no jugar apoyará a sus compañeros.

“Estoy muy contento de estar aquí, tenía tiempo de no competir y se me dio la oportunidad. Ahora en las instancias finales estoy a puntita de pie para apoyar a mis compañeros, como ellos me han apoyado en los momentos difíciles”.

Solo chismes

En cuanto al rumor de su salida del cuadro florense, el arquero aseveró que solo fue un chisme.

“Fue una consulta que hice a la Asociación de Jugadores (Asojupro). Steven Bryce puede aclararles el tema. Fue una consulta de una situación administrativa y hubo una confusión. Alguien hizo un chisme, que salió a los medios y se magnificó un poco la situación. Con Herediano no hay absolutamente nada malo”, reiteró Alvarado.

Por su parte, el técnico Jeaustin Campos tiene claro quién es el arquero estelar del Herediano.

“Me parece extraña la pregunta (sobre la titularidad). El portero Bryan no estuvo hoy porque tiene cinco amarillas. Es un jugador que ha sido uno de los puntos más altos que hemos tenido en este repunte del equipo. Pero es claro que nadie tiene el puesto asegurado, ustedes ya saben”, indicó Campos.

“Todos han jugado en estos 11 y 12 partidos que llevamos. Pero bueno... jugará el mejor como en todos los puestos en el equipo. Parte del trabajo que se hizo hoy fue pensado en el partido de semifinales. Algunos muchachos estuvieron ausentes, otros por posible sanción o fatiga y desde este domingo con el grupo que no jugó preparamos el partido”, acotó.