“Se ha especulado muchísimo, lamentablemente a veces tratan de rellenar espacios especulando y eso no le hace nada bien al fútbol. Escuché las declaraciones de Hernán Torres (sobre titularidad de Pemberton) y las vi normales. No voy a entrar en las razones que tiene Esteban, pues él me las manifestó en confianza y no me corresponde entrar en ese detalle”, agregó Ocampo.