Esteban Alvarado: ‘No podemos tapar el sol con un dedo’, jalón de orejas entre los morados

Autocrítico, reconoció que no pasan un buen momento y que los errores en defensa los pagan muy caros con goles en contra. Así encaró Esteban Alvarado, guardameta del Deportivo Saprissa, el difícil instante que atraviesa su escuadra.

“No podemos tapar el sol con un dedo; para un equipo como Saprissa, estamos recibiendo demasiado gol”, dijo Esteban Alvarado luego del compromiso en el que los morados perdieron 0-2 de visita contra Herediano.

Saprissa sumó el segundo juego consecutivo sin ganar en el campeonato. Además, en cinco encuentros del torneo, registran dos derrotas y, por si fuera poco, en nueve compromisos, incluidos Supercopa, Recopa y Copa Centroamericana, los saprissistas han recibido 16 anotaciones.

“En este momento, donde no nos salen las cosas, debemos tener más calma. Confío plenamente en el equipo. Hay maneras de perder, y uno, como futbolista, lo que nunca puede negociar es la garra. Si se va perdiendo, hay que darlo todo hasta el último minuto, hasta que el árbitro termine”, agregó Alvarado.

Para Esteban es claro que hay detalles que deben trabajar tácticamente, tanto en defensa como en ataque.

“Si es cuestión de actitud, vamos a tener que jalarnos las orejas entre nosotros en el camerino. Si bien estamos recibiendo demasiado gol, también estamos creando y no concretamos. Nos están facturando ahí atrás, y tenemos que parar eso”, expresó el arquero morado.

Dieciséis tantos permitidos es mucho para los tibaseños. Algunos podrían pensar o decir que al inicio no estaba Esteban y debieron jugársela solo con el joven Abraham Madriz, pero del total de conquistas, Alvarado ha recibido seis.

Esteban recibió dos goles de Liberia, dos de Managua en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y la misma cantidad el domingo anterior de Herediano. El único juego en el que Saprissa no permitió goles fue en el 5-0 contra Guanacasteca en la Copa Centroamericana.

Pero, ¿cómo revertir la situación? Se le consultó a Esteban, quien apeló al trabajo como la única medida para salir adelante.

“Uno tiene que ser autocrítico y consciente; de nada vale trabajar y no ser consciente de que no se hace la tarea al cien por ciento. Queda torneo, y confío en que vamos a revertir las cosas. Para mí, no es normal ver a Saprissa en un sétimo lugar; la rutina del club es ganar siempre, y no lo estamos haciendo”, resaltó Alvarado, quien agregó que todos por igual, porque ninguno es más que otro, deben ser responsables y sacar el barco adelante.

"Todos por igual, porque aquí ninguno es más que otro, debe ser responsable y sacar el barco adelante", dijo Esteban Alvarado, arquero del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Para Esteban Alvarado, este certamen va a ser muy complicado para Saprissa debido a que ganaron cuatro títulos seguidos, y los demás equipos se armaron muy bien con tal de frenar esa racha.

“Cada torneo aumenta la dificultad; todos quieren ganarle a Saprissa. Es el cuatro veces campeón nacional consecutivo, y todos van contra nosotros”, opinó Esteban Alvarado.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se refirió a la situación de su equipo. Él asegura tener claro por qué han recibido tantos goles en contra, pero no lo reveló.

“Yo sería poco inteligente si le digo a usted lo que está sucediendo aquí, en público, porque le diría a mis contrincantes lo que está pasando. Pero vamos a trabajar; lo sucedido se da por situaciones de concentración y atención”, dijo Vladimir en respuesta a una pregunta de un periodista en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Herediano.

Para Quesada, el jugador puede estar atento los 90 minutos de juego, pero debe estar concentrado en los momentos cruciales, y eso les pasa factura.

El timonel agregó que cuando él habla de los goles en contra, no se refiere a la línea defensiva, sino a la organización defensiva. Para él, las anotaciones no solo son desatenciones y desconcentraciones de un futbolista. Indicó que un gol en contra es resultado de un error que no es solo de la línea defensiva, sino de los once hombres en la cancha.

