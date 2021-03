“Es cierto que quedamos con nueve hombres, pero yo con el árbitro no me meto. Las expulsiones del árbitro (Geiner Zúñiga) no sé si son drásticas o no. Creo que nos faltó malicia, pecamos de inocentes y debemos mejorar. A estos niveles no podemos cometer estos errores, si no maduramos en lo que viene, nos va a agarrar muy tarde”, comentó Alvarado.