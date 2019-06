“Todo lo que uno puede decir (sobre los sustitutos) es pura especulación. Cuando uno de los porteros cumpla 50 partidos con la Liga jugando a un nivel aceptable ya uno puede decir que sí... La razón (de no renovarle a Pemberton) no la entendí. Sí entiendo lo que quieren decir, pero la razón no la comparto. Si un jugador juega bien, usted lo pone y lo deja en el equipo, no tiene que ver con la edad, se mide por rendimiento”, apuntó el exportero.