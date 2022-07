Estadística de Saprissa en primer juego enciende alerta: urgente habilitar a Javon East y Luis Paradela

Un juego fue suficiente para confirmar que a Saprissa le urge tener en la cancha al jamaiquino Javon East y al cubano Luis Paradela.

En el debut en el Torneo de Apertura 2022 ante Pérez Zeledón, el cuadro morado no solo mordió el polvo al caer 2 por 0, sino que solo hizo un remate directo en todo el compromiso.

Javon East disputó un balón con Kevin Espinoza en un entrenamiento de Saprissa. Fotografía: (Facebook de Saprissa). (Jose David Murillo)

Saprissa requiere de hombres con pólvora en los pies, pero sobre todo que abran espacios en la defensa, y los extranjeros ya de sobra conocidos en el país por su desempeño con el Santos, aportan desequilibrio, son pícaros, encaradores y tienen gol.

Javon marcó 43 anotaciones en su etapa con Santos y San Carlos. Paradela hizo 12 tantos desde el 2020 con los guapileños. Es claro que el jamaiquino es más goleador que Paradela, quien actúa en el mediocampo, es muy técnico, posee buena visión de juego, es asistidor y llega a la espalda de los delanteros para culminar cualquier acción que ellos no definan o a aprovechar el espacio que generan.

El tiempo definirá si Javon y Paradela resolverán los problemas de Saprissa en ofensiva, pero el club los trajo para sacudir las redes.

[ Migración pone en jaque a extranjeros de Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Santos ]

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, los iba a alinear como titulares contra Pérez Zeledón, pero Migración y Extranjería lo impidió, al argumentar que ambos poseen permiso de trabajo para laborar con el Santos, equipo que efectuó todos los trámites; ahora Saprissa debe solicitar el aval para que se desempeñen con el club morado.

Jeaustin reconoció que los días previos al choque con los generaleños entrenaron algunos movimientos de acuerdo a lo que Javon y Paradela ofrecen en la cancha.

“Teníamos una idea sobre algunos perfiles y al final no se dio. Trabajamos muchísimo con ellos (Javon y Paradela) y al final por imprevistos, pese a que teníamos todos los requisitos en línea, nos vimos sorprendidos”, manifestó el timonel saprissista.

El cuadro tibaseño apuraba el paso ante Migración y Extranjería para ver la posibilidad de contar con Javon y Paradela el domingo a las 2 p.m. en el partido de visita frente a Grecia.

“Aún no hay nada nuevo. Seguimos igual (sin poder usar a los foráneos)”, manifestó Patricio Altamirano, jefe de prensa de Saprissa cuando se le consultó si el jamaiquino y el cubano pueden jugar contra Grecia.

La expectativa por ver a los dos refuerzos en el terreno de juego es grande, tanto que en el Valle del General cuando se dio a conocer que los futbolistas no podían debutar, los seguidores saprissistas los buscaron para pedirles autógrafos y tomarse fotos con ellos. Paradela y Javon tienen claro que se espera mucho de ellos.

“Vengo a aportar para conseguir lo que todos queremos, ganar títulos y escalar en lo personal. He notado como el público lo quiere a uno, la afición me apoya y vine a darlo todo, que vean que sí nos matamos dentro de la cancha”. Son las palabras del cubano Paradela cuando fue presentado con el resto de los fichajes: Javon East, Fidel Escobar, Youstin Salas y Pablo Airboine.

Mientras se resuelve el permiso de trabajo para Javon, Paradela y Fidel Escobar, los morados resaltaron que no pueden lamentarse por la derrota con Pérez Zeledón y ya sea con el jamaiquino y el cubano o sin ellos deben revertir las cosas contra Grecia.

“A uno no le gusta perder, pero tenemos la dicha que al darse un partido como estos y en un torneo tan corto, pronto se viene la revancha y eso es el fin de semana, así que ojalá podamos ganar en el siguiente encuentro”, destacó Kendall Waston.

Al zaguero le gustaría que el plantel esté completo, pero para él la ausencia de Javon y Paradela, quienes iban desde el inicio, no afectó para sufrir la derrota en el primer encuentro.

“Lo de los compañeros que no pudieron jugar, eso no afecta. No podemos poner excusas, como equipo grande debemos estar preparados para todo y esperamos levantarnos de esto”.

Migración y Extranjería no ha dado el visto bueno y de momento los extranjeros seguirían sin debutar con Saprissa.