Estadios de Alajuelense y Puntarenas podrían verse en el mismo aprieto del Ricardo Saprissa

El Estadio Alejandro Morera Soto acaba de ser sede del Mundial Femenino Sub-20 y en los próximos días el Ministerio de Salud lo inspeccionará.

La orden sanitaria que pesa desde hace tiempo sobre el Estadio Ricardo Saprissa y que le permite operar apenas con la mitad de su aforo podría ser un problema con el que también tengan que lidiar Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas.

El periódico La Teja dio a conocer que el Estadio Alejandro Morera Soto y el Estadio Lito Pérez serán inspeccionados por el Ministerio de Salud en cuestión de días, en vista de que recibieron denuncias sobre el aparente incumplimiento de la misma normativa que provocó la restricción de aforo en la casa morada.

La directora general de Salud, del Ministerio de Salud, Melissa Herrera, confirmó a ese diario que esas denuncias llegaron y, por lo tanto, se efectuarán las inspecciones, donde también irán expertos de Bomberos para hacer las revisiones.

Las inspecciones se harán basadas en una normativa estadounidense llamada NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios, por sus siglas en inglés), con lo que se busca que existan las condiciones necesarias por si se presentara una emergencia.

“Tenemos una denuncia en el Estadio Alejandro Morera Soto, que entró hace poco y está para inspeccionarse en la segunda semana de setiembre, en conjunto con Bomberos y también está el Lito Pérez”, expresó Melissa Herrera en La Teja.

Además, aseguró que las denuncias son propiamente por esa normativa.

“A raíz de las últimas consultas me reuní con el Cuerpo de Bomberos y tratamos de establecer una alianza para ir a las visitas de forma conjunta, esto a fin de estandarizar los procesos en el Ministerio a la hora de aplicar la normativa, que no hayan diferencias en la aplicación entre un estadio u otro”, comentó la funcionaria de Salud.

Y agregó: “Sé que el Ricardo Saprissa no cumple, al Estadio Nacional se le aplicó la norma y me parece, no le puedo asegurar, pero el informe que me facilitó la región Central Sur solo dice que se aplicó la norma, lo que parece es que no tiene ningún incumplimiento, según lo que me comentó el Cuerpo de Bomberos”.

Dijo que la orden sanitaria que pesa sobre la ‘Cueva’ es porque Salud recibió una denuncia sobre varios temas, incluida esa normativa NFPA.

“Si no cumple con la normativa, se genera un ordenamiento sanitario, se le solicita al establecimiento un plan remedial. Hay locales que se cierran de una vez luego de la inspección, porque hay más riesgo teniéndolo abierto y se procede así”, detalló Ramírez.

Además, indicó que al Estadio Ricardo Saprissa se le giraron tres órdenes sanitarias y han trabajado en resolver por medio de planes remediales y con plazos establecidos y han cumplido.

“Ahora tienen pendiente un tema con las salidas de emergencia y por eso no se puede valorar ampliar el aforo”.

En el caso del Lito Pérez, ese reducto tiene años de no usar el 100% de aforo, porque deben cumplir con lo que exige el departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

Mientras que en Alajuelense están a la espera de que las autoridades lleguen a hacer la inspección respectiva.