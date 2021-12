Erick Lonis le da más mérito a Aarón Cruz que a él mismo

Aarón Cruz empató el domingo a Erick Lonnis como los porteros de Saprissa que más penales le han detenido a Alajuelense, pero el actual guardameta morado tiene más mérito, asegura el propio Lonnis. De acuerdo al dato del estadígrafo Alex Calderón, ambos tienen tres remates detenidos desde el manchón blanco ante el archirrival. Sin embargo, explica el turrialbeño, las circunstancias fueron diferentes y eso se debe destacar.

“El escenario en que se detiene un penal cambia mucho en cómo te recuerdan. Yo le detuve tres penales a la Liga, pero Aarón le ha detenido penales en instancias finales. Eso es de mucho peso. En cantidad estamos empatados, pero en cuanto a importancia creo que Aarón lleva ventaja”, dijo el exportero a La Nación.

Sus penales fueron en fase regular: a Luis Diego Arnáez en la campaña 93-94, Juan Carlos Arguedas (94-95) y Rolando Fonseca (2001-2002); curiosamente, Saprissa perdió los tres compromisos, detalló Calderón. Por lo tanto, así como lo menciona Lonnis, la influencia de Cruz es mucho mayor, porque sus tapadas han sido en juegos de muerte súbita. El domingo lo hizo en la final del Apertura 2021 y hace pocos meses fue igual de trascendente, porque le atajó dos penales a Bryan Ruiz en la semifinal del Clausura: uno en el Ricardo Saprissa y otro en la vuelta, en el Morera Soto.

El otro gran logro de Lonnis fue detener 17 penales durante los diez años de carrera como saprissista, y aunque ahí sí supera por mucho a Cruz, no le extrañaría que en un tiempo lo alcance. Por ahora, Aarón es el segundo en ese ranquin, con diez penales detenidos de 36 que le han lanzado desde 2017, cuando llegó al Monstruo.

Erick Lonnis Erick Lonnis analizó la carrera de Aarón Cruz. (Albert Marín)

Luego de la soberbia actuación del domingo, Cruz volvió a recordar su capacidad para aparecer en momentos determinantes. Además, puso sobre la mesa la eterna discusión sobre su rendimiento en el Saprissa y el reconocimiento que le ha costado tanto ganarse. Para Danny Carvajal, su amigo y excompañero, está consolidado.

Lonnis piensa lo mismo y siente que Aarón merece más valor del recibido hasta ahora, no solo por esos penales, sino en general por su historia vestido de morado. Desde su punto de vista, el guardameta ya ha mostrado suficientes cualidades. Si se habla de achicar, lo considera el mejor del país, destaca su juego aéreo e incluso ha mejorado en el liderazgo. Ahí influye la comunicación y la influencia sobre sus compañeros, características que Lonnis conocía a la perfección.

“Tal vez en sus inicios no tenía esa influencia fuerte en su personalidad, pero también se debe admitir que ha mejorado, se debe reconocer. Además, es un muchacho que siempre trabaja para mejorar, siempre. Se ha enfrentado a situaciones difíciles y las ha superado, es evidente que estamos frente a un arquero que ya debe recibir el reconocimiento por su trabajo y su evolución”, señaló.

Los errores han existido, así como le sucedió a él durante su carrera. Sin embargo, la imagen que Lonnis dejó en la afición del Saprissa está muy por encima de lo que hasta ahora ha logrado Aarón. No tiene una explicación definitiva, pero cree que Cruz tendrá más reconocimiento conforme pase el tiempo.

“Cuando me equivoqué, a mí se me juzgó bastante fuerte, tan fuerte que ha habido otros arqueros, de otros equipos, que les metieron goles malos y nadie los recuerda, pero sí recuerdan los goles malos que me hicieron a mí, que en realidad solo fueron dos. Es decir, con el portero saprissista son más exigentes, eso es así”.

La dificultad de consolidarse en el conjunto morado también tiene su explicación en los antecedentes; es decir, los porteros que han destacado: entre ellos recuerda a Carlos Alvarado, Mario ‘Flaco’ Pérez, Marco Antonio Rojas, Felipe Induni y el mismo Keylor Navas.

“Si hay algo que tenemos que entender es que la afición de Saprissa está acostumbrada a tener super porteros, por eso cuesta más consolidarse en Saprissa que en otros equipos, y lo digo con todo el respeto del mundo. También la gente reconoce el aporte, cuántos partidos y en cuáles fue influyente, así como la cantidad de tiempo en el club”.