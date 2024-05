Erick Lonis elogia al héroe silencioso de Saprissa

Erick Lonis dio su veredicto: el equipo que comanda Vladimir Quesada del Saprissa ya entró en los históricos de la institución. Lonis explicó que este plantel cuenta con un héroe silencioso que poca gente nota: el actual entrenador.

Lonis hizo un llamado a la afición a reconocer a Vladimir y además intentó explicar lo que significa el ADN morado, ese elemento que para los tibaseños les ha permitido ser los más ganadores de Costa Rica y Centroamérica con 40 títulos.

-¿Es este Saprissa un equipo de los que marca época?

-Claro, es un equipo de época. Este Saprissa está marcando su tiempo. Vamos a ver... el ganar cuatro títulos para nadie es un secreto que es difícil y es algo que se recordará a través del tiempo.

-¿Está recibiendo Vladimir Quesada el reconocimiento que merece?

-Siento que sí, creo que al menos la afición saprissista está reconociendo a un gran líder, una persona muy saprissista. Pero también un ‘DT’ que, además de tener un gran manejo de grupo, ha sido inteligente a la hora de manejar rotaciones y sacar lo mejor de cada uno en los momentos de lesiones cuando los ha necesitado a todos.

Erick Lonis es una de las figuras emblemáticas del Saprissa; el excapitán morado evaluó el tetracampeonato tibaseño. (Jose Cordero)

-Pero, entonces, ¿por qué cree que hay una percepción de que no se le reconoce lo realizado?

-Lo que pasa es que yo creo que tal vez no tiene a nivel de imagen la prensa que otros, que con mucho menos han tenido más reconocimiento. Esto es solo para comparar, en algún momento el mexicano Mario García del Cartaginés tenía mucha prensa y la prensa hablaba maravillas de él, pero nunca jugó bien, nunca manejó el camerino, daba buena impresión por cómo hablaba. Entonces no quiero desmeritar al mexicano de Cartago, pero la prensa se dejó llevar por su idea sin resultados. Pero Vladimir se comunica de otra forma. Somos un país de educación, pero cuando sale un gritón o alguien que habla inconsistencias, le damos crédito, pero a alguien educado o consecuente decimos que no tiene carácter. Esa contradicción no está bien.

-¿Es Mariano Torres un jugador ícono del Saprissa?

-Sin duda, por su juego, por su forma, por su compromiso, por su comportamiento, Mariano Torres es un líder, un excelente capitán, es respetado. Tal vez yo lo único que le podría decir es que él debe manejar mejor sus emociones en momentos críticos, pero creo que él lo está trabajando. Por todo lo demás, está en el sitio que se merece. Si yo fuera el director deportivo de Saprissa, buscaría que Mariano sea parte de la institución porque representa los valores, es un hombre al que hay que escuchar. Así se mantiene el ADN. El hecho de que estén en el equipo Christian Bolaños, José Francisco Porras, Fausto González, Vladimir Quesada, entre otros, pues es mantener el ADN.

-¿Tiene Saprissa competencia a nivel nacional?

-En eso hay que tener cuidado. Cada campeonato es diferente, cada torneo es diferente, la exigencia cambia. Yo haría un llamado a no caer en esa mentalidad, porque cuando la Liga ganó el campeonato que ganó, vea que alguien de ellos dijo que vendrían cinco seguidos y no pasó. El otro torneo será más difícil, más complicado, no hay que relajarse. En el momento que empezamos a pensar que acá no hay competencia, en ese momento se comenzará a perder.

-¿Qué ajustes necesita la planilla del Saprissa?

-Hay que darle mérito a Sergio Guila, a Horizonte Morado. Hay que darle mérito al gerente deportivo que ha formado un equipo equilibrado y que ha formado un cuerpo técnico muy capaz; entonces la planilla no hay que retocarla mucho. Este es el resultado de quienes dirigen. Más bien, yo creo que esta planilla que está, si se pone a trabajar un poco más en algunos detalles específicos, puede competir en Concacaf. Buscar competencia internacional es el paso que hay que dar, es la dirección a tomar.

-Un tema es la portería... Esteban Alvarado cerró de gran forma, pero está sin renovar, mientras que Kevin Chamorro podría salir del club. Pero si se mantiene y Esteban renueva, hay un dilema...

-Yo creo que a veces hay que entender que solo juega un portero, pero eso no quiere decir que solo hay que tener un portero de nivel, hay que tener dos, y si uno de los porteros está enojado en la banca, pues que esté enojado. Saprissa debe tener dos arqueros de nivel y dos que vienen en formación, como sucedió esta temporada. Los dos se deben quedar, tanto Esteban como Chamorro. No es fácil comerse la bronca que se comió Esteban; Esteban salió de forma espectacular en ambos partidos. Espero que los dos sigan.

-Usted que es prácticamente de apellido ‘Saprissa’, ¿qué es el ADN morado?

-Es una cuestión del término, el término ha causado polémica. Pero a lo que se refiere es que estamos hablando de que las organizaciones tienen ciertos comportamientos habituales, y que esos comportamientos los hacen exitosos. Eso se llama valores de la empresa, costumbres. Yo no le puedo explicar al que no cree en eso lo que es eso, es como la fe; la fe en Dios es mi creencia, pero al que no lo cree no le puedo explicar lo que significa.

Para adquirir los valores usted necesita tiempo; uno no puede pretender creer en el ADN si anda de empresa en empresa o de equipo en equipo porque no va a entender.

-¿Cuál es el ADN de Saprissa?

-¿Cómo describo el ADN del Saprissa? Es una serie de comportamientos, de valores que se heredan y que nos hacen exitosos. Esos valores no aplican solo al primer equipo, sino a los directivos, aficionados. La afición del Saprissa es muy exigente, agradecida, es una afición valiente que va a todos los estadios, que no le da miedo la adversidad. Los jugadores de Saprissa saben que siempre deben ser campeones, saben que siempre está el equipo primero.

Vea, Chamorro dijo: “Me duele perderme la final, pero le doy todo mi apoyo a Esteban”. Usted ha notado enfrentamientos en otros equipos, pero en Saprissa no, y yo le puedo asegurar que se dan, pero se discuten en otro lado. Uno de los valores de Saprissa es que las cosas se hablan en el camerino; otros equipos no manejan eso. Usted no ve malacrianzas en Saprissa.

—¿Usted pondría a Vladimir Quesada en un proyecto de cinco años en Saprissa?

—No es tan sano estar expuesto a tanto, pero creo que tenemos un técnico inteligente y de enorme liderazgo y trascendencia con sus jugadores. Nos falta como afición un poco más de reconocimiento al técnico que se tiene, de entender que al ‘DT’ se le juzga por logros y comportamientos, y tenemos uno de los más ganadores.