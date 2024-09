Enio Cubillo, experto en canchas: ‘Cualquier club profesional debería poder mantener campos naturales’

De manera constante, la FIFA realiza publicaciones y actualizaciones sobre las canchas sintéticas y según toda esa documentación aquella creencia de que los jugadores se lesionaban más en campos artificiales no es cierta, siempre y cuando la cancha esté bien cuidada.

Enio Cubillo, CEO de Turf Managers Specialist (TMS), empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de campos deportivos, naturales e híbridos, explica que existen factores como la tracción, la dureza del terreno y la cantidad de caucho que permiten que un sintético bien instalado y con el mantenimiento adecuado cumpla con todos los parámetros para jugar bien al fútbol y sin poner en riesgo a los jugadores.

“Si es así, no debería decirse que no se puede usar. Obviamente, el confort del jugador es totalmente diferente (en una cancha natural que en una sintética); el rebote del balón es distinto y, en muchos casos, incluso la forma en que rueda. Hoy en día vemos que se riega un terreno de juego natural o híbrido antes de un partido para que el balón ruede más rápido. Eso no sucede en una cancha sintética”, apuntó Enio Cubillo.

Además, indicó que para él, la pregunta sobre los campos sintéticos es cuál se puede usar y cuál no.

“Dado que no hay una estandarización ni especificaciones claras, se encuentran muchas marcas y precios. Así, mientras un estadio puede tener la mejor gramilla sintética de los más altos estándares, otro puede tener una de calidad mucho menor por razones de costo”, detalló.

- ¿Es llamativo que hay equipos que saben que van para una cancha sintética y prefieren seguir entrenando en campo natural o híbrido?

- Claro, es que conozco varios clubes que juegan en su estadio en cancha sintética porque no tienen tal vez otra opción, pero si los pone entre semana a entrenar, prefieren ir a la natural. Y lo que usted dice es cierto: hay clubes que aunque el fin de semana jueguen en sintético, ni siquiera en la semana entrenan en sintético, por lo mismo.

”Muchos clubes le huyen al gasto (de instalar una cancha natural o híbrida), pero si lo vemos desde otra perspectiva, no es un gasto. Hay requerimientos mes a mes en el mantenimiento de los campos, en cuanto a personal e insumos, pero hoy en día, cualquier club profesional debería poder mantener campos naturales”.

Enio Cubillo considera que en los demás países centroamericanos la tendencia es apostar por gramillas híbridas o naturales, siguiendo la línea de la FIFA, como se vio en la Copa América, donde él trabajó. (Cortesía Enio Cubillo)

- ¿Hay mucha diferencia en el mercado si se comparan precios de canchas sintéticas?

- Claro, porque se pueden conseguir productos chinos por hasta $6 el metro cuadrado, mientras que los productos europeos o americanos cuestan alrededor de $14 el metro cuadrado. Hay mucha diferencia en los costos del sintético. Estamos hablando de que para una cancha se necesitan entre 7.500 y 8.000 metros cuadrados. Esto representa una inversión considerable solo para el área del terreno.

”Además, un césped de mejor calidad requiere que la cantidad de arena y caucho sea uniforme, lo que suma otro monto importante al costo final. Mucha gente no solo se enfoca en ese aspecto, sino también en el mantenimiento, que es donde radica el mayor error: creer que no es necesario darle mantenimiento y que, por lo tanto, pueden ahorrarse el gasto mensual que implica mantener un campo natural o híbrido”.

- Usted está instalando muchas canchas en Centroamérica y en otras partes. ¿Qué es lo que más buscan ahora, cotizar los dos tipos, se inclinan más por la natural o siempre ambas resultan atractivas para quienes pretenden estrenar cancha?

- Hoy en día, en Centroamérica, las solicitudes de canchas sintéticas son casi nulas. Si bien se sigue utilizando césped natural, la tendencia más marcada es hacia las canchas híbridas, no solo porque es lo más novedoso, sino porque es la dirección hacia la que se dirige la FIFA.

”Por ejemplo, para el Mundial Femenino Sub-20, que se está disputando en Colombia, la FIFA instaló césped híbrido en dos estadios. El próximo mes será el Mundial Femenino Sub-17 en República Dominicana, y la FIFA ya está preparando uno o dos estadios para convertirlos en híbridos.

”Esa es la tendencia actual. A nivel centroamericano, entre todos los clubes con los que tenemos relación, ninguno está considerando, en este momento, instalar césped sintético”.

- ¿Por qué en Costa Rica será al revés, porque pareciera que aquí sí se sigue pensando en canchas sintéticas?

- Viéndolo uno que ha trabajado en esto y que tenemos muchos conocidos entre presidentes y encargados de los clubes, aquí hay ciertos estadios que no son de los equipos. Por ejemplo, con San Carlos hemos tenido reuniones y ellos pensaron en algún momento en la posibilidad de natural o híbrido, pero al final el estadio es de la municipalidad y resulta que no solo el club puede utilizarlo.

”La misma municipalidad puede hacer uso del estadio y ya empieza el tema de que entrena el equipo, entrenan ligas menores, lo usa la municipalidad, lo alquila el Comité Cantonal... Y no solo pasa en San Carlos, ocurre en varios estadios en los que persiste ese mal concepto de poner la sintética porque se puede usar todas las veces que se quiera, no necesita mantenimiento y entonces ponen sintéticas, pero a la larga se tiene que estar cambiando más rápido de lo que deberían”.

- ¿Los costos del mantenimiento son parecidos entre canchas sintéticas y las naturales o híbridas?

- Tal vez ahí puede haber un costo menor en el mantenimiento del sintético, pero también eso dependerá del uso, porque al final, el sintético está basado en el caucho. ¿Cuántos jugadores no se llevan caucho en los tacos? El mismo caucho se va corriendo hacia los lados. Cada cierto tiempo, uno debería volver a comprar caucho para colocarle al terreno de juego.

”Ahí hay que ver cuál es la mejor opción, dependiendo de qué tanto se use el terreno de juego. En la balanza se ponen también el estilo de juego en una cancha o en otra, cómo rueda la bola y si vamos más allá, cuando se sale a nivel internacional, son muy pocos los casos donde se irá a jugar en una cancha así.

”Tal vez a nivel centroamericano, uno que otro estadio puede ser sintético, como en Nicaragua, o en alguna de las islas, pero después de ahí, todo es en campos naturales o híbridos”.

- Se dio una tanda de penales entre Santos y Saprissa en la cancha sintética del Ebal Rodríguez y algunos jugadores morados dijeron que los malos tiros también fueron por la cancha. ¿Eso puede pasar?

- Sí, como le digo, me parece que es un poco la constante de lo que va pasando. La falta de mantenimiento, porque inclusive en la cancha de Guápiles ya se había hablado de esto y es parte de...

”El problema es que hasta que se dan ese tipo de detalles, o hasta que ese detalle termina siendo crucial para una tanda de penales, o algo así, me imagino que debieron irlo a revisar. Antes de eso no pasa nada, las canchas se usan 24/7 y a darle todo lo que se pueda”.