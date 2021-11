En vivo: Goles de Santos devuelven al Cartaginés a su realidad

La última fecha de la fase clasificatoria siempre despierta emoción y suspenso, también acarrea estrés para quienes aún aspiran a algo.

Ese es el caso de Santos y Cartaginés, los equipos que se pelean la última plaza disponible en semifinales.

Los guapileños tienen 2 puntos de ventaja sobre los brumosos.

Por eso es que Cartaginés recibe a Jicaral a la misma hora que Guadalupe se enfrenta a Santos.

Aparte de eso, los cruces en semifinales aún no están establecidos, pero pintan así: Herediano vs. Santos y Alajuelense vs. Saprissa.

Todo se resolverá en la cancha. Dependiendo de los marcadores, se darían movimientos y eso lo iremos contando aquí:

Cartaginés 1 - Jicaral 0

Cartaginés salió decidido a sacar único resultado que le sirve para seguir con vida en el Torneo de Apertura 2021: derrotar a Jicaral y cruzar los dedos para que Santos no triunfe. Ante la necesidad, se adueñó de las acciones y trató de meter el acelerador, ante un rival que por el contrario buscó bajar las revoluciones.

Pese a esto, los brumosos no lograron abrir el marcador en los primeros 15 minutos. Si bien, la afición que regresó al Fello Meza tras 20 meses ausente por la covid-19 apoyó desde las horas previas, faltó claridad para abombar las redes y ponerse adelante en el marcador.

En el minuto 31, cayó el anhelado gol brumoso con Allen Guevara. El volante remató de derecha y el balón ingresó pegado al palo justo en el momento cuando recibían información del tanto de Santos ante Guadalupe. La única forma de que los centenarios clasifiquen es ganando y que Santos pierda.

Santos 2 - Guadalupe 0

Justo cuando Cartaginés intentaba meter presión desde la Vieja Metrópoli con el gol de Allen Guevara, el Santos de Guápiles hacía lo propio, con una anotación de Michael Barquero en el minuto 29.

Seis minutos después, Osvaldo Rodríguez aumentó la cuenta.

Sporting 0 - Herediano 0

Con una alineación alternativa, con Alejandro Barrientos en la portería y el regreso de Óscar Esteban Granados a la escuadra estelar, el Herediano enfrenta al Sporting FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

A ellos se une el portero Esteban Alvarado, quien por primera vez se viste de corto y está en el banquillo a la espera de una oportunidad, en caso que el técnico Jeaustin Campos lo requiera.

Guanacasteca 1 - Saprissa 0

En el Estadio Chorotega se abrió la cuenta a favor de los locales, con un gol de Pedro Leal.

Inclusive, Guanacasteca pudo aumentar su ventaja desde el manchón blanco. Sin embargo, Anthony Contreras estrelló el balón en el palo.