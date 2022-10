En Saprissa saben que si a Alajuelense le va bien contra Real España lo físico pasa a tercer plano

Jeaustin Campos afirma que la semifinal entre Saprissa y Alajuelense tiene muchas hipótesis alrededor, pero que solo en la cancha se sabrá cuál es la correcta. (Albert Marín)

Jeaustin Campos dice que el éxito momentáneo que ha tenido Saprissa no mareó al equipo y que eso le permitió el buen cierre, con tantos partidos al hilo sin perder.

En sus últimas once presentaciones consiguió un saldo de diez ganes y un empate.

Además, mencionó que la ‘S’ terminó con cinco delanteros contra Guadalupe porque el equipo quería ganar, que si no es así, no tendría sentido, porque ganar debe ser un hábito. Y así gestó la victoria por 2 a 1 de visita, en lo que él calificó como un “bonito ensayo”.

“Hace cuánto Saprissa no tenía una tranquilidad para poder clasificar con el perdón de los otros anteriores Saprissa que habían. Y no solo eso, con la manera de jugar, nos sentimos muy a gusto con el equipo hasta ahora, pero viene la hora de la verdad, viene un matar o morir y estamos preparados para esa serie y que Dios primero tengamos la posibilidad de avanzar”, expresó Jeaustin Campos.

Acabada la fase regular, los tibaseños se centran en la serie semifinal contra Alajuelense, que empezará el sábado, posiblemente a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué tan beneficioso es para Saprissa el manejo de cargas hecho, mientras que la Liga tiene otra semifinal internacional?

“Eso solo se puede responder después de la serie, qué benefició o qué no. Yo he estado en las dos, he estado como está Alajuelense ahora, peleando torneos internacionales y cada tres días, pero también el factor anímico es importante. SI a vos te va bien, como a ellos les va bien, el factor físico queda en un tercer plano”, respondió Jeaustin Campos.

Dijo que esos partidos se ganan con fútbol, pero también el factor anímico es importante.

“Nosotros no creemos que tengamos ninguna ventaja en absoluto. Podemos aducir muchísimas cosas, que ellos vienen con más ritmo de juego, disputando partidos internacionales. Nosotros podemos decir que algunos jugadores no han tenido ritmo, pero le hemos dado oportunidad a otro. Todo eso está en el tapete y siguen siendo variables e hipótesis”.

Y añadió: “Lo real es lo que va a pasar en esta serie en el terreno de juego, tanto en Alajuela y cerrar en el Saprissa y veremos qué variante o qué hipótesis predominó sobre las demás. Por ahora, sabemos que encontraremos la mejor versión de Alajuelense y nos vamos a preparar para eso”.

Jeaustin Campos adelantó que para estos clásicos en semifinales espera contar con su equipo casi completo.

“Mariano Torres ya este lunes entrena normal; Ricardo Blanco también, estamos ya en un proceso final. Los que sí obviamente están descartados son Ulises y Christian Bolaños que recayó y tiene ya casi seis semanas sin trabajar y eso preocupa. El resto todos estamos bien, así que esperando tener una muy buena semana”.