En Saprissa felicitan a Alajuelense y toman la derrota como ‘gasolina’ para lo que se viene

En Saprissa, no se sienten destrozados; dolidos, sí, porque se les escapó un título que anhelaban ganar. Para los jugadores, fue una bonita final y expresaron sus felicitaciones a Alajuelense.

El cuadro morado perdió 2-0 ante la Liga, que se adjudicó el título del Torneo de Copa. Lejos de bajar la cabeza, los tibaseños hicieron lo que otros no han hecho en otras finales. Salieron a recoger la medalla de subcampeones, contrario a otros subcampeones que se ausentan por completo de la ceremonia o envían al capitán en representación de todo el equipo.

En Saprissa los futbolistas no buscaron excusas para justificar la caída, ni siquiera vieron en las ausencias un factor que los perjudicara.

“Haber perdido para nada nos golpea. Más bien, esto es gasolina para todo lo que viene y felicitar a Alajuelense porque hicieron un gran juego y fueron justos ganadores”, dijo Kendall Waston.

La final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Saprissa estuvo muy disputada. El manudo Guillermo Villalobos y Warren Madrigal dieron muestra de ello. (Rafael Pacheco Granados)

Waston añadió que el 2-0 se podía dar, ya que fueron con todo al ataque y la Liga supo montar el contragolpe. Agregó que no han tenido un mal semestre; es claro que no llegaron a la final de la Copa Centroamericana, no ganaron el Torneo de Copa, pero resaltó que se dejaron la Recopa y la Supercopa, y están en disputa para ganar el campeonato.

David Guzmán, quien no participó en el compromiso por recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, coincidió con Waston y expresó que no están golpeados porque Saprissa es el equipo más ganador y tiene la opción de ser tricampeón.

“No nos digan que no hemos ganado nada; obtuvimos la Recopa y la Supercopa en este semestre. Además, venimos de dos cetros seguidos y vamos por el tercero. Fue una final y debía haber un ganador, que fue Alajuelense, y felicitarlos”, indicó Guzmán, quien cree que para enero puede estar de regreso a los entrenamientos con el plantel.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, también se sumó a las declaraciones de Waston y Guzmán y reconoció que en la cancha, Alajuelense fue superior. Para Torres, los rojinegros tuvieron un poco más de criterio con el balón y aprovecharon las ocasiones. Felicitó a la Liga por el título y por la celebración, pero recordó que Saprissa es bicampeón, líder del torneo y le saca seis puntos de ventaja a los erizos.

''Levantar la cabeza que somos primeros del campeonato nacional'' pic.twitter.com/pMUPPXmSUd — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 19, 2023

Mariano comentó que las bajas no pesaron; ambos clubes tenían ausencias y, para él, eso no iba a inclinar la balanza para un lado o para el otro.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, también se unió a las felicitaciones a Alajuelense por imponerse en la final del Torneo de Copa. “Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de vivir estas experiencias, por todo lo bueno que nos da y para lo que para nosotros aparentemente no es tan bueno también. Felicitar a los campeones y a nuestra afición que se comportó increíblemente”, dijo tras el juego a FUTV.

Ahora en el conjunto morado se centran en ganar los dos juegos que les quedan para terminar la primera fase, el primero de ellos el jueves pŕoximo a las 3 p.m. de visita contra Grecia. De dejarse los 6 puntos que faltan, Saprissa impondrá una marca de mayor cantidad de puntos en torneos cortos, porque llegaría a 55 y superaría a Herediano que hizo 54 en el Torneo de Invierno 2017.