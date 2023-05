¿En qué falló Alajuelense? Aficionados liguistas dieron inesperadas respuestas

Liga Deportiva Alajuelense es capaz de provocarle una gran ilusión a su gente y, a la vez, desgarrarle el corazón por completo con una nueva decepción. Así ocurrió en la Gran Final del Clausura 2023.

Por más explicaciones que se busquen, no hay una respuesta concreta a ese fenómeno que atraviesan los manudos, una tendencia constante y repetitiva en los últimos años.

¿En qué falló la Liga para no ser campeón? ¿Por qué el equipo llega a las finales y no las gana? ¿Qué debería cambiar la institución rojinegra para que eso no siga pasando?

Con cabeza fría, varios lectores de La Nación que están suscritos al canal de Telegram AlajuelenseLN accedieron a dar respuesta a esas preguntas, que la mayoría de liguistas se plantean.

José Arce fue el primero en enviar su opinión. Su criterio es que Alajuelense falló no en instancias finales, sino más bien durante el torneo al ceder el liderato.

“El equipo llega a las finales pero no las gana por un factor mental que no se ha podido atacar en la institución. La grandeza manuda no se pone en duda. Sin embargo, Saprissa cree hasta el último momento en su nombre, en su grandeza, mientras que Alajuelense no”, comentó José Arce.

Lo que resulta más extraño es que para este torneo en específico, la Liga hizo un esfuerzo importante para trabajar y atacar el aspecto mental desde diferentes aristas.

“No hay que echar jugadores por echar. Habrá alguno que no haya dado la talla, pero ‘deshacerse’ de jugadores solo porque se perdió la final no tiene sentido”.

”Saprissa por ejemplo ya va con esa convicción de ser campeón en todo torneo, Alajuelense va mentalmente caído desde la fecha 1, con presión de que la brecha con Saprissa se hace cada vez más grande y también que el Herediano ya está encima”.

Quizás, su opinión va en contra de otros aficionados que por el desenlace del Clausura 2023 piensan que nada de lo que se hace en la Liga funciona.

Los aficionados de Alajuelense creen que la mayoría de extranjeros que están en el equipo no dieron la talla y uno de ellos es Ángel Tejeda. (Rafael Pacheco Granados)

“El trabajo en Alajuelense es notable. Saca jugadores de sus ligas menores, recupera jugadores como Suhander Zúñiga que se daban ya por perdidos, encuentra talentos y los combina con una poderosa mezcla de experiencia y juventud. Lo emocional carcome a la Liga, una Liga que lo tiene todo menos los títulos”.

¿Qué le falta? “Nada. Deben trabajar en creer en sí mismos”, indicó José Arce en su respuesta.

José Quesada es del criterio que Alajuelense falló en no sentenciar o liquidar la Gran Final en Alajuela, porque difícilmente, con tres goles en contra igual que la semana anterior, Saprissa hubiese tenido chance.

“Además, no marcar los goles en el momento justo y le dio a la S, el poder mental que necesitaban, “el que no las hace, las ve hacer”. Así de sencillo, si Johan Venegas no bota la que botó, si Alex López hubiese tenido mejor puntería en los dos partidos, otro habría sido el resultado. En resumen, fallan los jugadores en no concretar o liquidar en el momento indicado”, citó José Quesada.

Él cree que el problema de Alajuelense en esta colección de finales sin imponerse no obedece a algo mental.

“Quizás hay algo que se sigue haciendo igual pese a reiterados fracasos. Ejemplo, seguir dándole ‘oportunidad’ a que exestrellas del balompié terminen su carrera en Liga Deportiva Alajuelense”.

Anotó que tampoco se trata de traer extranjeros que no aporten, porque en ese caso es mejor darle oportunidad a muchachos que quieren sobresalir.

“Deberían de empezar por tener jugadores de recambio con suficiente nivel. Probamos que no tenemos banca, quizás si hubiéramos descansado a Johan Venegas, a Aarón Suárez, a Alexis Gamboa y a Alex López, el equipo hubiese rendido más el jueves, haciendo más goles”.

Marlon Chavarría cree que el pecado de Alajuelense fue ‘no matar’ al rival cuando pudo hacerlo, porque aunque admite que Saprissa fue más regular en el torneo, “La Liga la tuvo en Alajuela y Tibás”.

También opinó que lo que le juega una mala pasada a los erizos en las finales es la falta de contundencia en las horas claves y solidez mental.

“Faltan más jugadores claves, ocupamos un Mariano (Torres), ese es el que hace la diferencia casi siempre”, destacó Marlon Chavarría.

Erick Ceciliano opina que la Liga no falló en el último partido de la Gran Final, sino que el error viene desde que contrata jugadores que no sienten la camisa.

“Se les pagan caprichos y así ganen o pierdan, se les premia con las mejores comodidades que cualquier equipo pueda tener en Primera División en Costa Rica”, citó Erick Ceciliano.

Indicó que en las finales erran por falta de confianza, o exceso de confianza y no se dan cuenta que son partidos diferentes.

“No sienten la camisa, juegan en la Liga y no saben el peso y la gloria que llevan en esos colores, para algunos de los jugadores un simple trabajo más, donde realizo mis quehaceres regular, malo, pésimo y aun así tengo mi salario al final de cada quincena. Y no son ¢500.000 que reciben”.

Lo que él quiere es que a Alajuelense lleguen futbolistas con deseos de estar ahí, como pasó en su momento con Álvaro Saborío.

Josué pidió que no se revelara su apellido y dijo que la Liga falló en la parte mental, porque cuando Johan Venegas falló una opción y que minutos después Saprissa anotó fue algo de lo que no se repuso el equipo.

“Un golpe anímico favorable para ellos, pero lapidario para la Liga. Alajuelense llega a finales y no las ganas por una presión enorme, que incluso nosotros como aficionados influimos, hay mucha desconfianza, nerviosismo, dudas y eso se ve reflejado en errores puntuales”.

También apuntó que esta vez fue esa acción de Venegas, pero que hay que recordar hace un tiempo los penales fallados en momentos claves y más atrás, la salida en falso de Adonis Pineda.

“Se necesita confianza, más concentración”, citó y dijo que “al intentar ver algo positivo jugadores jóvenes hechos en el CAR este torneo se consolidaron. El nivel de Carlos Mora es superlativo, Josimar Alcócer es una joya, Aarón Suárez es muy bueno pero ocupa ser más regular”.

”Por otra parte, jugadores sin mucho cartel o nombre, fueron muy regulares, caso de Alexis Gamboa un punto alto en la defensiva, al igual que Suhander Zúñiga y Carlos Martínez. Con esto quiero decir, que no necesariamente ocupamos de fichajes bomba, sino de hacer fichajes inteligentes (Los últimos refuerzos no dieron la talla, como Freddy Góndola, Rolando Blackburn y Ángel Tejeda, además de volver la mirada al CAR”.

Aquí podrá leer más criterios:

Ariel Chinchilla

“Mi malestar es muy amplio, son ya seis finales perdidas ante Saprissa, jugadores que no dan el do de pecho, Junta Directiva que solo rodeos y excusas saben dar. Un técnico que no sabe leer un partido y no sabe manejar los tiempos del mismo, asistentes técnicos que no le contradicen al timonel su mal manejo del encuentro. Ya es hora de un cambio y jugadores que deben retirarse de la Liga si es que les queda un cinco de dignidad”.

Kenneth Picado

“Después de una noche triste para los manudos, se evidencia que hacen falta cambios para competir en las instancias finales. En primer lugar, se falló en no concretar las jugadas de gol, lo cual lamentablemente afecta fuertemente en el desarrollo del partido. Sin embargo, insisto en que la poca reacción de los jugadores ante los goles del rival, es el principal problema.

“El ambiente que mantuvo el Deportivo Saprissa pudo estar en contra de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, no es excusa para que los goles cayeran en cuestión de minutos.

“Ante un escenario donde llegan los goles del rival, se deben tener jugadores que respondan ante esto y muestren jerarquía para generar más opciones en el área rival. Por desgracia, los jugadores actuales se desaparecen después de que caen los goles del rival y esto se ve reflejado en el partido.

“No se tienen jugadores que mantengan una alta intensidad en el juego aún cuando el rival esté dominando el partido. Resalto el juego de algunos jugadores como Carlos Mora y Josimar Alcócer, quiénes fueron nuestros puntos altos en estas instancias finales.

“Y de esto me respaldo, en que son jugadores que han elevado su nivel a lo largo del torneo y quienes vienen de las ligas menores de Alajuelense. En mi opinión, estos jugadores han mostrado mucho mayor nivel en comparación con otros que están en el equipo.

“Creo que es tiempo de confiar completamente en las ligas menores de la Liga y dejar a un lado los llamados fichajes ‘bomba’, dejar a un lado los jugadores que tienen experiencia, pues para los partidos en instancias finales, no es suficiente jugar con experiencia”.

Luis Diego Díaz

“Hubo una muy mala planificación desde el inicio especialmente con los refuerzos extranjeros, tres de ellos banca. Volver a contratar a Andrés Carevic sin pedirle que corrigiera lo que le hizo daño en la ocasión anterior, como por ejemplo jugar sin contención. Pero, sobre todo, una pasividad desde la dirigencia para pedir resultados.

“El equipo solo tiene un estilo de juego, no se presentan variantes técnicas y tácticas que permitan cambiar la dinámica de un partido que se complica. No hay plan B o C, sigue jugando igual. Si bien es cierto Carevic definió un once titular en la segunda fase, no tenía una banca fuerte.

“La Liga necesita reestructurarse pero de una manera eficiente. Creo que uno de los fallos más grandes está en el scoutismo, hay muy mal ojo para traer extranjeros y es un hecho que las últimas contrataciones han sido un desperdicio de recursos y tiempo. ¿Cuántos goles hicieron los extranjeros en este torneo?”.

Ronny Zamora

“En mi caso se lo resumo en que los jugadores no se les nota amor por la camiseta, no se les nota”.

Aficionado que pidió no ser identificado

“El fútbol, como todo deporte, tendrá siempre un vencedor y un perdedor que dependerá de muchísimas circunstancias internas, externas y hasta las extra futbolísticas. Pero en el caso del equipo como tal y aunque parezca repetitivo me parece que el problema radica en el estado de confort que pueda tener toda la planilla. Ganen o pierdan siguen teniendo las mismas condiciones o privilegios (o por lo menos eso es lo que se muestra); ya que como todo trabajador asalariado se debe ver su rendimiento, basado en métricas y resultados.

“¿Por qué cree que el equipo llega a las finales y no las gana? Por un tema de actitud y de pertenencia al equipo, los que han venido jugando les da lo mismo ganar o perder, porque igual al día siguiente tienes sus condiciones intactas.

“¿Qué debería cambiar para que eso no siga pasando? Se debe de crear una planilla exigente, donde no sean únicamente 12 jugadores los que saben que tiene su espacio fijo, u otros que saben que entran al minuto 65 de fijo. No hay competencia interna en calidad de jugadores u desempeño. Y los pocos que hay como reservas no han sabido aprovechar sus oportunidades”.

Juan Carlos Duarte

“La Liga falló en tener una planilla tan corta, en no tener un cambio revulsivo, en que los extranjeros que tiene ninguno da la diferencia en juego, en que el entrenador nunca dio una alineación consecutiva en la segunda vuelta.. todo fatal.

“La Liga no tiene la jerarquía de poder ganar en la Cueva, desde que va saliendo del lado de concentración ya va perdiendo, no se puede jugar sin un contención nato y Carevic no sabe jugar si tiene un contención, porque tenía a Dardo y nunca lo utilizó”.

Marlon Prado

“La Liga falló en contrataciones efectivas. Tenían un once inicial, pero no habían suplentes que te cambiaran el partido. Las veces que ha llegado ha tenido el mismo problema, falta de profundidad en la plantilla. Y sinceramente el técnico ha hecho lo que ha podido. Con lo que le han dado, ha hecho mucho”.

Julio Reyes

“La Liga falló, en creer que ya lo tenía solucionado, porque los tres partidos anteriores los jugaron muy bien, se pensaba en llegar a la final, y se logró, casi perfectos.

“Llegamos a las finales, porque el equipo se lo propone, pero ya en la final entran a un estado de confort y no se dispara el balón como en los anteriores partidos, fracaso total.

“Hay que cambiar la mentalidad y creerse que es un equipo ganador, una planilla de lujo, que se tiene un CAR para tener todas las condiciones, tiene que ser un equipo comprometido con su afición y ganarse el salario”.

Guillermo Ruiz

“¿En qué falló La Liga para no ser campeón? Faltó una estrategia clara y un planteamiento táctico para manejar el partido de vuelta, sobre todo en la parte defensiva”.

Manuel Jiménez

“La Liga no tenía banca en todo el torneo, no tiene jugadores que hagan la diferencia cuando entran de cambio, por esos resultados tan malos es que el equipo va perdiendo afición y seguidores en las gradas. No es un tema mental, sino que algunos jugadores no tienen amor por la institución, porque lo tienen todo y les pagan por patear una balón y aun así no se esfuerzan por el equipo que representan”.

Josué Chaverri

“En 10 años solo un título, en esos 10 años han existido factores en común, gerentes españoles y directores técnicos sin experiencia o poca experiencia, técnicos sin títulos en su currículum, mala contratación de jugadores extranjeros. La Liga quiere un proyecto a largo plazo, pero juega en un campeonato diseñado para el corto plazo, aunque lo idóneo sería el proyecto a largo plazo. La dirigencia debe de entender la dinámica del campeonato en la que participa.

“En estos 10 años si hubieran contratado entrenadores con malicia, con experiencia en series finales en Costa Rica, tendríamos al menos unos 4 títulos más”.

Rafael Vargas

“En realidad fueron los jugadores, ejemplo la opción que no aprovechó Venegas y que pudo pasársela a Mora, ahí se ve que predomina su ego y también creo que fallamos en no traer más ventaja del Morera Soto.

“No creo que sea mental, me parece que es desconcentración al momento de tomar las decisiones correctas, aparte que no tenemos una buena banca. Hay que dejar de traer jugadores caros que no rinden como Ángel Tejeda y Dardo Miloc. Si les queda contrato que los presten o finiquitar los contratos y volver a nuestra cantera, no es posible que hicieran a un lado a Doryan Rodríguez por incluir a Tejeda”.

Rónald Valverde

“La Liga volvió a fallar en hablar tanto y no demostrar nada, en celebrar antes de tiempo. Lo tienen todo, pero no les alcanza. Al final pasa lo que pasa ya gane tiempo se perdió la confianza en las finales y hay que cambiar varios jugadores”.

Fernando Vargas

“La Liga falló en no contar con delanteros buenos y de más calidad , contrataciones que no hicieron la diferencia en el campo. También el usar el mismo equipo durante mucho tiempo, me refiero a las mismas alineaciones. Por ende, se deduce que no tenía de dónde escoger.

“Ya nos quitamos un peso en poder ganar en el Morera Soto. Eso es lo único bueno que tenemos en estas series. El entrenador no armó el equipo, eso tiene mucho que ver, yo le daría este próximo campeonato para que lo arme bien”.

Carlos Castro

“Hay jugadores que los partidos importantes se pierden, hay jugadores que tienen como miedo de jugar finales”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.