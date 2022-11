En el camerino de Alajuelense saben cuál es el mejor regalo de despedida para Bryan Ruiz

Ya lo habían dicho jugadores como Alex López, Giancarlo González y José Miguel Cubero. Ahora lo reiteran Leonel Moreira y Erick Cabalceta.

En el camerino de Liga Deportiva Alajuelense quieren que Bryan Ruiz alce un título más, pero con el Estadio Alejandro Morera Soto a reventar.

Alajuelense falló en el intento en el torneo local, al no pasar de semifinales, pero al equipo le queda una última oportunidad. Ese chance se lo jugará este miércoles, en el duelo definitivo por la corona de la Liga ante el Olimpia de Honduras.

El cuadro catracho tiene la serie a su favor por 3 a 2, pero en la Liga son optimistas. Un gol los aleja de igualar la serie, que en caso de quedar empatada en tiempo regular se iría a tiempos extra y hasta penales, de ser necesario.

A lo interno del vestuario manudo saben que necesitan el título por todos, por la afición, pero también por su capitán, que jugará por última vez un partido oficial con clubes y lo hará peleando un cetro de corte internacional.

“Estamos todos convencidos de hacer las cosas de la mejor manera para darle un regalo de despedida. Se lo merece, a lo largo de su carrera, de su trayectoria, ha entregado mucho y no hay que obviar ese tema. Todos estamos compenetrados, tratando de seguir adelante, de concentrarnos en el objetivo que es salir con la copa”, respondió Leonel Moreira ante una consulta de La Nación.

Cuentan en las filas rojinegras que en estos días, a Bryan Ruiz se le ha visto entrenar con las mismas ganas que mostró desde el día uno en su regreso al club.

“Lo que representa Bryan es importante para todo el liguismo. En lo personal para mí es un placer haber jugado y jugar con él. Es una leyenda, no solo para la Liga, sino por todo lo que le ha dado al fútbol nacional y a la Selección”, expresó el defensor Erick Cabalceta.

Según él, al ser el último partido oficial de Ruiz con la Liga, es un aliciente más para ir en busca de la remontada contra Olimpia, que va ganando la serie.

“Para mí es importante y sé que el equipo está en eso mismo, darle la última alegría, que se vaya campeón de la institución y primero Dios que podamos todos celebrar con él”, destacó Cabalceta.

Y agregó: “Yo en lo personal voy a correr, voy a meter por él y no solo por él, sino por mi familia y por todo el liguismo, para poder lograr este título y que él se vaya campeón de la Liga”.

El técnico rojinegro Fabián Coito también reseñó que una final siendo el último partido del ‘10′ con la camisa rojinegra por competencia es algo que no se puede pasar por alto.

“Es importante, es un futbolista referente de nuestro país, ni hablar de la institución, para sus compañeros y para todos. Lógicamente que también nos genera todo, pero sin distraer el verdadero foco que es obtener el resultado más allá de los futbolistas que estén en el campo y la forma como conseguirlo”, indicó Coito.

Para el charrúa, nadie puede olvidarse de que la institución está por encima de todo, “pero que sea este partido es simbólico y tan significativo para todos, es importante”.

Coito confía en su equipo, en ese plantel de futbolistas maduros combinados con jóvenes y señala que lo principal es que todos tienen muy claro lo que harán en el campo.

“Eso da tranquilidad, seguridad y confianza. Es lo que hemos preparado. Por supuesto que todo eso hay que rodearlo de un mensaje claro de parte de los entrenadores, de un apoyo incondicional de parte de la afición, que así lo tenemos”, exaltó el timonel de la Liga.

Al hablar un poco más del juego, Leonel Moreira afirmó que será un partido de mucho coraje y entrega.

“Los dos equipos queremos concluir un periodo de enfrentar a los mejores y a lo último quedan los dos mejores del área y queremos cerrar de la mejor manera este torneo”, apuntó el guardameta.

Para Erick Cabalceta esta final de la Liga Concacaf no tiene que verse como una forma de Alajuelense para salvar este semestre, que en realidad se recortó a menos tiempo por el Mundial de Qatar.

“Lo que pasó con Saprissa pasó, queríamos luchar por los dos títulos que para nadie es un secreto. Puede que hayamos fallado a la afición por no llegar a un título nacional, pero no se trata de fracaso. El fútbol da oportunidades y esta es una para alzar un título. Yo no lo veo como que vamos a salvar el año porque hemos trabajado bien y también un buen resultado nos dará una alegría”, aseguró.

Dijo que a lo interno del equipo más que presión lo que se percibe es entusiasmo, motivación y que están muy unidos. Después de superar la lesión que lo dejó fuera de los últimos juegos, es posible que este miércoles tenga minutos en su primera final con Alajuelense.

“Lo que representa para mí estar en esta institución y jugar una final es motivante, agradecido con Dios por la oportunidad. Se sabe que una final con la Liga Deportiva Alajuelense para cualquier persona es algo emocionante, la verdad que el equipo está unido, motivado, ansioso”, relató Cabalceta.

Esta Liga Concacaf la comparó con una carrera y que están en la recta final, a pesar de que no ha sido fácil.

“Con la garra, el camerino unido siempre hemos salido adelante y qué más bonito que cerrar en casa, a estadio lleno y agradecido con la afición por ese apoyo, que nos empujará y vamos como unos leones por el campeonato”.

Eso sí, también reconoce que Olimpia no será escollo sencillo, máxime que los catrachos tienen la ventaja de un gol.

“Lo importante es mantener la calma, la paciencia, al principio son 90 minutos en los que el gol puede caer en cualquier momento. Es importante mantener el cero en la portería de nosotros. Ojalá caiga el gol y después el otro”, citó Cabalceta, quien no cree que esta serie amerite tiempos extra y penales.

Aunque es algo que no se puede descartar. El duelo final entre Alajuelense y Olimpia por el título de la Liga Concacaf empezará a las 7 p. m., en el Morera Soto.

Y será el último partido de Bryan Ruiz en clubes. El último con la Liga por competencia. Después del Mundial de Qatar, al capitán tan solo le quedaría pendiente su juego de despedida entre Alajuelense y el Twente.