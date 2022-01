En Dimas Escazú ven salir a sus fichas a otros equipos por presiones en la ‘Sele’, asegura técnico

Dimas Escazú se “acostumbró” a perder futbolistas de su equipo de Primera División, las cuales son seducidas por los clubes llamados grandes. Y aunque esa dificultad tampoco le ha impedido ser protagonista del fútbol femenino, en la institución sí existe molestia por la forma en que, supuestamente, las jugadoras son atraídas. Para el inicio de este 2022 Saprissa sumó a sus filas a la talentosa Cristel Sandí y recientemente anunció la incorporación de la joven Lisa Villegas.

Esas dos nuevas salidas ponen en evidencia la constante que se genera desde hace ya algunos torneos. La Nación le consultó al técnico y fundador de las josefinas, Geovanni Vargas, cómo trabaja la institución sabiendo que esto pasará certamen tras certamen y por qué es difícil retener a muchas de las jugadoras que son formadas ahí.

“El problema se genera, y debo decirlo, en selecciones nacionales, cuando son convocadas, ahí de alguna forma influyen para que mis jugadoras cambien de club”, aseveró.

“Pero yo no me desgasto en eso, no voy a perder mi tiempo. Mi objetivo es seguir desarrollando a Dimas, tengo mi enfoque ahí. Estas situaciones son complicadas, porque están de por medio las chicas, y ellas quieren seguir creciendo, tener oportunidades en selección, y si le dicen hagan esto y no lo hacen, se van a ver afectadas”.

“Las condicionan para que sigan en selección y les recomiendan (en referencia a otras jugadoras) ir a esos equipos. No me preocupa que nos debiliten, pero sí me molesta, porque no es justo, nosotros no tenemos la estructura y poder económico de estos clubes, pero también demuestran que nosotros estamos haciendo bien el trabajo y deben recurrir a eso, porque no hacen las inversiones que deben hacer en ligas menores”.

La Nación también consultó a Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Uniffut y miembro del comité ejecutivo de la Fedefútbol, sobre su conocimiento respecto a este tema y dejó clara su posición: “eso no lo admitimos”.

“No creo que eso sea así, y le voy a decir por qué razón. Si hablan de la jugadora que se fue para Saprissa, Cristel Sandí, ella era seleccionada desde que estaba con Dimas Escazú. Me parece que tienen jugadoras seleccionadas que siguen con él. Sin embargo, es un tema que estamos abordando y si nos damos cuenta de que un técnico, por ejemplo, cuestiona una jugadora, para que se vaya de un equipo a otro, ese mismo día deja de trabajar con nosotros”.

De momento, explicó, no existe una investigación contra ningún entrenador o entrenadora de la Federación, ni tampoco contra Amelia Valverde por alguna circunstancia similar a la mencionada. Tampoco pudo confirmar si tiempo atrás recibieron alguna queja formal, pero insistió en que no permitirían conductas de ese tipo.

“Geovanny es una persona que trabaja mucho, defiende sus derechos como corresponde, hemos conversado en muchas ocasiones; tenga plena seguridad que nosotros nos ponemos detrás de esas cosas y en el momento que eso exista con un entrenador, no puede trabajar en la Federación”.

Dimas se ha caracterizado por producir jugadoras y varias de ellas tienen procesos en selecciones menores. Actualmente han formado parte de la Sub-20 Nemesis León y Hillary Porras, quienes siguen en Escazú, Fiama Hidalgo (ahora en Estados Unidos), así como Keylin Gómez (pasó al Herediano), María Paula Porras y Lisa Villegas (ambas en Saprissa).

“Nosotros sin recursos y sin las plataformas que tienen estos equipos, producimos lo que ellos no producen. En Alajuelense hasta ahora están invirtiendo en ligas menores”, dijo antes de recordar el caso de la estadounidense Jennie Lakip, quien llegó a inicios de 2021 a Dimas Escazú y en julio pasó a Alajuelense.

En aquella ocasión, cuenta, la Liga decidió buscar a Lakip cuando ambos equipos estaban disputando las semifinales y eso desconcentró a la delantera en la vuelta.