“La situación no fue fácil, yo no me sentía mal, pero en los dos primeros días dormía 16 horas, estaba acostado, sin dolor y sin nada, pero con poca energía. No le di mucha bola al tema, hasta que recibí una llamada del doctor Rafael Arias y me dijo: ‘Me enteré que tenés esto, esto y esto y hacete por favor esto’. Yo le dí las gracias, pero de nuevo me insistió, que de verdad lo hiciera”.