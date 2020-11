“Yo estaba aislado, no podía comunicarme con nadie, solo con el traductor. Yo recuerdo que un médico hablaba inglés, pero como me tenían en estudio pues no se entendía bien. Si un antibiótico no me funcionaba pues me llegaba al pulmón y era bien compleja la cosa... Gracias a Dios un antibiótico funcionó”, dijo.