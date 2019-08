Puede parecer lógico, pero los números no son tan contundentes con otros equipos. El Alajuelense de Carevic, su rival del sábado, por ejemplo, no ha perdido en los juegos en que el rival le ha anotado primero (ganó uno y empató dos, incluyendo amistosos y campeonato nacional). En contraparte, la Liga tampoco alcanza el poderío morado cuando abre la cuenta, si bien no es nada despreciable su 75% en esa circusntancia (tres triunfos y una derrota).