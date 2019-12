“Cuando estuve en Palmares cogiendo ritmo tal vez mucha gente no pensaba que iba a volver y volví, entonces, repito, Dios primero y mi familia son los que me han impulsado a seguir luchando, mis tíos que siempre me han abierto las puertas para poder estar cerca, porque soy de San Carlos. No voy a bajar los brazos, me ha costado, tarde o temprano llegará la gran oportunidad y vamos a trabajar para alcanzarla”, reseñó.