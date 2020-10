“Yo manejé un perfil reservado y yo siempre me he dedicado a mi familia y mi hogar. Mis prioridades son Dios, familia y trabajo, yo salgo y me topo con seguidores de todos los equipos; manejar un perfil como el que tuve un poco reservado realmente me parece que da buenos frutos porque gané y ahora tengo buena relación con todo el mundo”, evaluó.