“Sinceramente me siento muy orgulloso de Ari, sé que ha sido difícil a veces, todos pasan una racha de vez en cuando, pero me siento muy feliz, muy contento y orgulloso de él, de que me pasó en goles siendo un volante. Yo fui goleador jugando de '9′, pero me siento bien por él. Yo sé que Ari tiene mucho más y puede dejarme botado realmente”, manifestó Roy Lassiter a La Nación.