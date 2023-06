El mensaje de Saprissa que ‘pica’ a cualquiera

Saprissa fue el equipo más ganador en el Torneo de Apertura 2022 y Clausura 2023. El equipo se coronó como el máximo galardonado en la Gala de Unafut, y los morados lo celebraron y se hicieron sentir en sus redes sociales.

El bicampeón se llevó los premios al mejor portero, mejor jugador, mejor extranjero, mejor técnico y mejor jugador sub-20 en ambos torneos.

Simplemente, Saprissa arrasó, y en su cuenta de Twitter, el cuadro morado destacó y publicó el siguiente mensaje: “No se repartan nada, hoy nos repartimos todo. ¡Qué día más feliz!”.

No se repartan nada, hoy nos repartimos 𝘁𝗼𝗱𝗼 😏



¡Qué día más feliz!🤩💜 pic.twitter.com/oUKbVdVoOJ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 9, 2023

Sin duda, un mensaje que pica a más de uno, especialmente porque esos premios, el club tibaseño los coronó con el bicampeonato.

Y por si fuera poco, en otro mensaje de los josefinos se lee: “¡DALE CHAMORRO! ¡DALE CHAMORRO!”, lo pongo dos veces porque ganó todo por partida doble”. Además, la página de Twitter de Saprissa resaltó otro de los premios: “Nos están premiando hasta al doctor”, y es que Esteban Campos, médico de los saprissistas, recibió un reconocimiento en la gala de la Unafut por su larga trayectoria, que abarca más de 20 años en el ambiente futbolístico.

🔥 ¡DALE CHAMORRO! ¡DALE CHAMORRO!



Lo pongo dos veces, porque todo lo ganó por partida doble 😅 https://t.co/oNL2NSDVsm — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 9, 2023

“Gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros, quienes siempre me apoyaron y estuvieron conmigo. Esto es el fruto de una gran temporada. Fue un torneo de mucho aprendizaje de parte de mis compañeros de más experiencia, quienes siempre estuvieron conmigo y, cuando me equivoqué, me respaldaron, y eso me dio mucha confianza en la cancha”, dijo Warren Madrigal a la Unafut, el joven mejor jugador sub-20 del Clausura 2023.

Kevin Chamorro, arquero de Saprissa, fue el mejor guardameta del Apertura 2022 y del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Kevin Chamorro se llevó el título de mejor guardameta en ambos torneos, y el argentino Mariano Torres fue elegido como el mejor jugador y el mejor extranjero del Apertura 2022 y Clausura 2023.