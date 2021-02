“Yo sé que yo no soy Wílmer López, yo no soy Marcelo Sarvas, no soy Pablo Gabas, no soy Alex López, no soy Bryan Ruiz, pero sí tengo el corazón, tengo el amor por la camiseta, esa garra, de siempre luchar, de siempre ir al frente, de siempre acuerpar al compañero, porque esto no solamente es el día del partido, es el día a día, es todos los días, lo que convivimos, lo que estamos acá, tratar de ayudar al que baja la cabeza para que siga, porque somos un grupo y al final como se los he dicho siempre, ocupamos de todos, porque si algo me ha demostrado a lo largo de estos años en la Liga es que solamente todos unidos podemos lograr las cosas”, afirmó.