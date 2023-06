El inolvidable gol de Warren Madrigal a Alajuelense en la final sigue rondando su mente

La final ante Alajuelense dejó huella en Warren Madrigal. Lo marcó, y no es para menos, porque hizo realidad un anhelo y lo consiguió en un partido que pasará a la historia: el que definió el título 38 para Saprissa.

Hace 13 días, el cuadro morado doblegó a la Liga 3-1 (3-2 en el marcador global). El primer tanto lo marcó Warren, y el joven reconoció que todavía repasa la jugada. Sin proponérselo, visualiza el momento en el Estadio Ricardo Saprissa, donde a los 18 minutos le abombó las redes al conjunto manudo.

“Es que fue un gol soñado”, dijo Madrigal, quien en ese instante corrió hacia la gradería este mientras, a todo pulmón, gritaba gol y besaba el escudo de su equipo en la camiseta.

“Siempre quise meterle un gol a la Liga, y gracias a Dios se me dio, y más en la final”, opinó Warren.

Madrigal fue el máximo goleador de Saprissa con nueve anotaciones en 23 partidos, con un promedio de 0.39 goles por encuentro, y reconoció que pasan los días y sigue con esa acción en la cabeza.

“A veces me acuesto y la jugada se me viene a la mente. La vuelvo a vivir, la analizo. Fue un cambio de juego, controlé la bola con la derecha y rematé con la izquierda, no se me dificultó tanto”, opinó el muchacho de 18 años, al tiempo que mostraba una sonrisa.

Warren Madrigal, un joven de 18 años y quien fue punto alto en el título 38 que consiguió Saprissa. (Jose Cordero)

Warren tuvo su premio por el buen campeonato que hizo con los morados. Fue llamado a la Selección y estará en la Copa Oro, goleador de su equipo y premiado como el mejor jugador sub-20 del certamen.

“No me imaginé que iba a tener el torneo que tuve, pero gracias a Dios se me dio. Siento que elevé mucho el rendimiento porque, desde que llegué de Sporting (estaba a préstamo) y en el primer entrenamiento con Saprissa, siempre quise ser titular. Trabajé para eso y gracias a Dios se me dio el chance. Me premiaron, y debo tener mucha ambición para lo que viene, buscar volver a tener un reconocimiento”, destacó Warren.

Warren Madrigal recibió el jueves el reconocimiento como el mejor jugador sub-20 del Clausura 2023. Aquí junto a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Jornada a jornada, el saprissista elevó su rendimiento, hasta el punto que extrañó que en uno de los choques finales ante los rojinegros, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, lo envió a las gradas. Pero Warren regresó a la titularidad en el último choque y ahí hizo el daño, en un momento en que la Liga jugaba mejor.

“Estoy muy agradecido con Dios, mis compañeros y mi familia, quienes me apoyan. Estos son los frutos de una buena temporada”, dijo el saprissista Warren Madrigal, tras ser reconocido como el mejor sub-20 de la campaña. Añadió que al inicio del campeonato no pensaba que terminaría como el mejor sub-20, pero conforme avanzó el certamen, sabía que recibiría el reconocimiento.

“La verdad, sentí que el trabajo que realicé fue muy bueno y esperaba recibir reconocimiento, aunque no esperaba tener el torneo que tuve”, destacó el joven Madrigal, quien llegó a la gala acompañado por Francisco Núñez, colaborador de su representante.

En este momento, Warren se centra en la Selección, donde aún no ha debutado, pero confía en Dios y en tener la oportunidad de recibir una oportunidad y aprovecharla al máximo.