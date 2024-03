El extraño caso del jugador de Saprissa que pasó de jugar 69 partidos al año a solo uno completo en este torneo

Se imagina a un futbolista tico jugando 69 partidos en un año, como el quinto jugador con más encuentros en el mundo. No se lo imagine, usted lo vio jugar aquí en Costa Rica, en el campeonato nacional y es parte de la planilla del Deportivo Saprissa.

Pero si ese dato le llamó la atención, lo más extraño es el siguiente. Ese mismo jugador apenas ha participado en un encuentro completo de los 11 que ha disputado Saprissa en el presente certamen.

Le hablo de Jefry Valverde, quien acumuló esos 69 compromisos entre sus participaciones con los morados y la Selección Nacional. En el Clausura y Apertura, Valverde estuvo en 51 juegos y hay que sumarle uno del Torneo de Copa, la Supercopa y la Recopa. Siete de la Copa Centroamericana de la Concacaf y ocho con la Tricolor.

La gran cantidad de compromisos disputados por Jefry Valverde en el 2023 llamó la atención de Barak Fever, periodista mexicano, quien labora en la cadena ESPN y lo incluyó en una curiosa lista de los futbolistas con más partidos en el mundo en el 2023.

A inicios de este año, el comunicador azteca publicó un video en YouTube sobre los futbolistas en el mundo que más partidos disputaron el año pasado y, para sorpresa de muchos, el tico apareció empatado en el quinto lugar del listado con el portero brasileño del Palmeiras, Weverton, ambos con 69 juegos. Por encima de Jefry estaban figuras de renombre mundial como el colombiano Johan Arias, del Fluminense, con 70; el paraguayo Gustavo Gómez del Palmeiras, con 71; y el portugués Bruno Fernández, del Manchester United, con 73 partidos.

Se debe aclarar que si bien Jefry solo ha jugado en un choque completo con Saprissa en el torneo actual, ha tenido presencia en ocho de los 11 encuentros que ha disputado el equipo. O sea, de los 990 minutos jugados por los morados, Valverde ha estado en 251 minutos. Sigue siendo poco para él, pues apenas supera el 25% de los minutos posibles.

“En lo personal, el año anterior fue muy bueno, pude tener una continuidad de partidos, hasta quizá de más. Creo que físicamente también me sentí muy bien y no tuve ninguna lesión”, dijo Jefry Valverde en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa. Jefry agregó que para el inicio de este torneo esperaba tener la misma continuidad, pero no se le dio; comentó que tuvo una dolencia en la espalda que recientemente lo alejó 10 días de los entrenamientos.

“Sí, en esos días fuera, estuve esperando que bajara un poco la molestia y la inflamación que tenía en la parte baja de la espalda. Ya pude hacer entrenamientos completos con el equipo, pero igual debo cuidar un poco esa zona que me ha venido molestando mucho”, indicó Valverde.

El partido contra el Club Sport Cartaginés, en la tercera fecha del presente campeonato, es el único encuentro en el que Jefry Valverde jugó los 90 minutos con el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

La competencia es otro factor que pudo influir para que el lateral perdiera esa continuidad. Jefry Valverde es lateral derecho, pero ante la ausencia de un lateral izquierdo nato, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, usó a Jefry en la mayoría de las ocasiones en perfil cambiado, jugando por la izquierda. Para este campeonato, Saprissa contrató a Joseph Mora como lateral izquierdo y se adueñó del puesto, tanto así que es el segundo jugador más regular del equipo, después de Fidel Escobar.

Valverde tampoco ha logrado apoderarse de la lateral derecha, porque Gerald Taylor juega en esa posición y ha destacado. Es más, en este momento, tanto Taylor como Mora integran la Selección Nacional, que el sábado enfrenta a Honduras por el repechaje a la Copa América.

“Tal vez en este momento no me ha tocado el todo, pero también me sentí un poco incómodo con esa molestia en la espalda. Ya estoy de vuelta y puedo pelear por un campo en el equipo. Además, es importante tener competencia, porque eso le ayuda a uno y al plantel a subir el nivel”, expresó Jefry.

Jeffrey Valverde solo espera tener la opción de volver a jugar, ya sea como lateral derecho, izquierdo o hasta extremo. Se siente bien para competir y podría volver a la titularidad el miércoles de la otra semana, cuando Saprissa enfrente de visita a las 8 p. m. al Club Sport Cartaginés.