Está claro que la Junta Directiva apostó por un mercado que ilusionara a sus seguidores, armó un equipo de lujo, con nombres en mayúscula, pero todavía esos refuerzos no consiguen sostener al equipo, independientemente de que uno aún no pueda jugar porque no tiene el pase internacional, como Alvarado, o que otro llegara cuando ya había empezado el torneo, en el caso de Ureña.