El ‘Comandante’ y toda la zaga de Saprissa listos para repeler la artillería de Alajuelense

Saprissa se topará el sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto a un rival que quizá no esperaba, adversario que saldrá a la cancha con un estado anímico al máximo, inyectado de motivación por la goleada que le propinó de visita al Real España de Honduras en la Liga Concacaf.

Los morados saben que el panorama cambió y como lo adelantó Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, un resultado positivo previo al clásico, puede superar cualquier desgaste físico.

“A veces la parte física no es importante, es un tema anímico también. Me ha pasado que hemos jugado cada tres días y el estado anímico es importante y no nos afecta en lo físico y no nos vamos a confiar”.

Los saprissistas no se fían, saben que la Liga regresó fuerte y esperan contrarrestar la artillería rojinegra para continuar con el invicto de once fechas sin perder, donde solo han recibido cuatro goles.

“Nos hemos preparado muy bien para el sábado y pensamos en hacer las cosas de la mejor manera. Debemos estar tranquilos y sacar un buen resultado”, dijo el Comandante de Saprissa, el panameño Fidel Escobar.

Fidel Escobar destaca en la defensa de Saprissa. El Comandante espera un mejor clásico que el anterior y agregó que deben apelar a la calma para jugarle a Alajuelense.

Fidel, quien es uno de los puntos altos del cuadro morado, con 10 partidos jugados en los que le ha dado solidez a la zaga, destacó que el choque no será sencillo, e incluso lo vislumbra mejor que el anterior duelo en Alajuela, donde Saprissa se impuso 1 por 0 con anotación de Javon East.

“La Liga es un buen equipo, ha hecho una buena temporada, pero debemos concentrarnos en lo nuestro. Creo que va a ser un buen partido. El primer encuentro fue bueno, este va a ser mucho mejor, porque sin duda en su casa y ante su gente, ellos van a querer jugar muy bien”.

El Comandante apela a seguir con el mismo rendimiento exhibido en las 11 jornadas que tiene el cuadro tibaseño sin sufrir una derrota.

“Al principio del torneo no empezamos bien, pero nos dijimos que para la segunda vuelta debíamos hacerlo de la mejor manera, ganar sí o sí, dentro o fuera de nuestra casa”, apuntó Fidel.

Saprissa le juega a Alajuelense con todo fuera de la cancha

Escobar añadió que la clave para lograr un buen desempeño ha sido la comunicación y la marca que hacen todos en cada franja del terreno de juego.

“El trabajo con la defensa ha sido muy bueno, desde que llegué, Kendall (Waston) y toda la plantilla me han apoyado. A Kendall lo conocía de los duelos entre selecciones, tenemos buena amistad y entrenar bien con ellos en defensa y comunicarnos constantemente es clave para estar bien en la parte baja. Cada partido antes de entrar a la cancha hablamos de guiar a los mediocampistas y a los delanteros, comunicarnos con ellos, esa es la clave, hablarnos mucho dentro del campo”.

En lo personal, el panameño Escobar se siente a gusto en Saprissa y agradecido con la afición porque desde que debutó en la fecha tres contra Puntarenas, recibió el apoyo de los seguidores saprissistas.

“Desde que llegué, la afición de Saprissa me ha respaldado muy bien. Desde el primer día lo dije, iba a dar todo por esta camisa, iba a responder y así lo hago en cada juego y entrenamiento”.

A Fidel Escobar le quedan ocho meses de contrato con Saprissa, está a gusto con el equipo, el país y el nivel de fútbol que se practica en el torneo, por lo que espera obtener el cetro de campeón y continuar en Saprissa.