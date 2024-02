El ‘chamaco’ que hace una década ilusionó al Caribe con su regate quiere ser legionario a sus 30 años

Reimond Salas, hace 11 años, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional al debutar con 18 en el Santos de Guápiles. Ya con camino recorrido, el jugador que deslumbró por su habilidad y velocidad todavía tiene ambición y metas por conseguir en el balompié.

A las puertas de los 30 años, Salas explicó que tiene entre ceja y ceja lograr el salto al fútbol internacional. En este momento, está en el final de su contrato con el Santos, por lo que se está tomando con calma su próximo paso deportivo.

Aunque Reimond es mayor que Youstin, su hermano que recién acaba de ser transferido al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, el ejemplo de su familiar menor lo hace soñar con la posibilidad de dejar Costa Rica.

El santista ha pasado por diferentes fases en su andadura. Primero vivió la presión de ser una ‘promesa emocionante’; sus buenos torneos lo llevaron a llamar la atención de equipos grandes. De hecho, confesó que lo buscaron tanto en Saprissa como en Alajuelense y Herediano.

Al final, tomó el camino que le abrió la puerta del plantel florense, pese a que el plan no salió como esperaba. Reimond llegó al Team en la campaña 2019-2020.

“En ese tiempo hubo un acercamiento con Alajuelense, Herediano y también me llamó Wálter Centeno (quien era el DT de Saprissa). Al final, sentí que Herediano era la mejor opción y me fui, pero me afectó mucho que no tuve un buen acondicionamiento físico porque yo venía saliendo de una lesión”, reflexionó.

Para la siguiente campaña, pasó a Pérez Zeledón y luego a Grecia, donde comenzó a mostrar nuevamente su mejor versión.

“Creo que he vivido crecimiento en cada equipo. Lo importante es que muchos técnicos me han querido y yo he respondido en el campo”, añadió.

El caribeño tiene una buena edad para jugar, por lo que tampoco se rinde en la búsqueda de una revancha en un plantel grande.

“Yo veo el ejemplo de Youstin y lo tomo, porque a él le ha costado. Es una alegría que esté cumpliendo su sueño. Uno lo vio en la Selección, en Saprissa y ahora que está afuera y solo se puede sentir mucha felicidad”, acotó.

Reimond expresó que ahora se siente un jugador más maduro, por lo que sabe administrar mejor los partidos.

“Hace 10 años, uno jugaba y corría, cometía errores de juvenil; ahora, con la madurez, eso ha cambiado. Siento que estoy en buen nivel y listo para un reto fuerte”, sentenció.

En la actualidad, el Santos está en la penúltima clasificación del certamen con solo cuatro unidades de 18 posibles, por lo que el ‘chamaco’ que hace una década ilusionó al Caribe buscará nuevamente impulsar al equipo que lo vio nacer para luego pensar en qué es lo mejor para su futuro.

“Estoy muy feliz con la carrera que hice. Lo que más cuesta es mantenerse, porque hay muchos casos en los que se debuta, luego desaparece, pero donde he estado, siempre cuentan conmigo, siempre”, concluyó.