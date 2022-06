El álbum Panini de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica incluida ya viene en camino

Se viene la Copa del Mundo y en la cancha Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Keylor Navas captarán la atención, pero fuera de ella las postales del álbum Panini de Qatar 2022 podría robarse todo el show.

Está de regreso y en Costa Rica sale a la venta el 29 de agosto y se podrá conseguir en todo el país.

“Estamos en los últimos detalles para poder ofrecer el álbum oficial, que solo hay uno, es el de Panini. Esperamos arrancar la venta en todo el mercado la primera semana de setiembre”, aseguró Cristian Oreamuno, grouper de Dipo, distribuidor oficial en Costa Rica desde el Mundial de Corea y Japón 2002.

El 29 de agosto ya sale a la venta en Costa Rica el álbum Panini del Mundial de Qatar 2022. (PIERO CRUCIATTI/AFP)

¿Cuánto va a costar?

No lo hemos podido terminar de definir, porque con todo ese tema de los movimientos en el tipo de cambio del dólar y los costos que incurrimos para traer el inventario, no hemos podido determinar el precio final. Yo esperaría que ya a finales de julio o inicios de agosto tener ese precio.

Pese a que Cristian Oreamuno no tiene aún el valor al público, se puede tomar como parámetro lo que costaba el de Rusia 2018: ₡1.250 el de papel y ₡4.500 el de pasta dura. El sobre con cinco postales ₡450 y la caja con 104 sobres valía ₡46.000.

¿Cuántas postales se requieren para llenar el álbum?

Todavía no me han dado el dato exacto, pero es muy similar al de hace cuatro años, con 670 postales para pegar. Trae las postales regulares, las de papel blanco, los sellos de la Federación de Fútbol, los elementos de FIFA como el balón, la copa y el afiche, estas vienen en material holográfico que son más apetecidas por las personas. Cada sobre vendrá con cinco postales.

¿Cuáles jugadores de Costa Rica vienen en el álbum?

No lo sé. Es una información que no nos hacen llegar. Hasta que veamos el álbum ya sabemos. Esta lista la comparte la Federación de Fútbol con Panini, no pasa a través de nosotros, solo somos los distribuidores. Son 18 jugadores los que aparecen.

Así apareció la Selección de Costa Rica en el álbum Panini de Rusia 2018. Para Qatar aún no se conoce cuáles jugadores saldran en la lista de 18 para coleccionar.

¿El álbum se puede adquirir en toda Costa Rica?

Sí se puede conseguir, esa es la ventaja que tiene Dipo, es una Distribuidora a nivel nacional, es la más grande de todo el país. Tenemos más de 120 rutas en todo el territorio nacional, poseemos siete sucursales y vendemos en todos los negocios detallistas del país. Atendemos más de ocho mil puntos de venta toda la semana y vamos a poderlos ofrecer.

¿Estará en supermercados?

Va estar en todo el Grupo Walmart, Auto Mercados, MegaSuper, en los Perimercados, en los supermercados BM de la zona sur. En Guanacaste, en supermercados como los Económicos y los Compre bien. Todos los que son clientes importantes del canal detallista van a tener el álbum disponible.

¿Cuántos álbumes van a tirar en Costa Rica?

Es un dato que no le puedo compartir, es una información propia de la distribuidora. Pero esperamos tener un incremento en ventas cercano al 15% de lo que obtuvimos en Rusia, porque vemos que la gente está muy metida con el tema de la Selección Nacional; este repechaje hizo que la gente sintiera aún más la camiseta.

Aunque Oreamuno no habló de cantidades, un reportaje de La Nación del 2018 reveló que un cuarto de millón de álbumes Panini, dedicados al Mundial de Rusia 2018, circularon entre los costarricenses. O sea, si ahora Oreamuno y Dipo esperan un aumento del 15%, tendremos 287.500 álbumes en todo el territorio nacional.

Si en el 2018 Dipo logró toda la venta por el precio mínimo de ese entonces, ₡1.250, movieron un capital superior a los ₡300 millones, sin contar las postales. Para Brasil 2014 vendieron 180 mil álbumes.

En diferentes redes sociales ha circulado que asi será el álbum para el Mundial de Qatar 2022.

La historia Panini Copiado!

Detrás del frenesí se esconde la historia de una familia que fundó este negocio hace más de 60 años. Los hermanos Panini fundaron un imperio coleccionable que durante la última Copa del Mundo facturó más de $1.000 millones. Y todo empezó en un humilde kiosco de revistas en Modena.

Una nota del diario La Vanguardia de Bucaramanga, Colombia, destaca que Los hermanos Giuseppe, Benito y Umberto Panini se criaron en una pequeña localidad en Pozzo, en la región de Emilia-Romaña, aunque viajaban seguido a Modena, ya que su padre trabajaba en la academia militar de dicha provincia. En 1945 la familia consiguió la licencia para operar un pequeño kiosco de diarios cerca de la catedral en el centro modenés. El trío manejaba bien el negocio, invirtió las ganancias en una agencia de distribución, pero un día se encontraron con algo que les llamaría la atención.

Uno de ellos se cruzó con una colección de tarjetas de plantas y flores que habían sobrado de una promoción de una revista. En el día a día de local habían visto como las tarjetas coleccionables que venían con las publicaciones eran muy populares. Así fue que las compraron y decidieron darles una vuelta de rosca: las dividieron en paquetes de dos unidades y las vendieron por separado fuera de la colección. Al proyecto le fue tan bien que optaron por llevarlo más allá.

Así nació el álbum Copiado!

En 1961 alquilaron un taller sobre Vía Castelmaraldo, compraron los derechos de algunas de las estrellas del fútbol italiano y empezaron ahí a imprimir tarjetas con sus imágenes. Las “figuritas” tenían más bien el tamaño de una estampita y se coleccionaban. Tres años después compraron una planta impresora y lanzaron su primer álbum para que los compradores pudieran pegarlas en algún lugar. Luego llegaron las autoadhesivas que hoy conocemos. El boom llegó cuando se asociaron a la FIFA para producir el álbum oficial del Mundial de México 1970.