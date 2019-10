“Va a ser un trabajo más que todo deportivo. Es lo que me pidieron a mí, conozco a la nueva administración, pero les pedí que no me involucren en nada que no sea deportivo. Estaré como asistente de Ricardo Allen, fortaleceré al equipo en la parte anímica. Obviamente en lo que pueda ayudar, pues lo haré, pero ahora me enfocaré en lo deportivo, el respaldo a Ricardo. Quieren que me vaya involucrando poco a poco”, afirmó.